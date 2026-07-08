[핌in현장] '동궁' "오컬트·판타지·액션 다 담았다…재밌다는 말 듣고 싶다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 새 시리즈 '동궁'이 오컬트와 판타지, 액션을 결합한 새로운 사극의 탄생을 예고했다.

8일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서는 넷플릭스 시리즈 '동궁' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 최정규 감독과 배우 남주혁, 노윤서, 조승우가 참석해 작품에 대한 이야기를 전했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 노윤서, 남주혁이 8일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '동궁' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.08 khwphoto@newspim.com

'동궁'​은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기​다.

연출을 맡은 최정규 감독은 "가상의 세계관을 바탕으로 구천과 생강이 왕의 명령을 받아 궁 안에서 벌어지는 기이한 사건들을 해결해 나가는 이야기"라며 "대본이 너무 재미있었고, 매력적인 세계관과 캐릭터 덕분에 꼭 만들고 싶다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

군 복무 중 작품을 접했다는 남주혁은 "군대에서는 상상력을 펼칠 수 있는 시간이 많다. 그 공간에서 대본을 읽는데 귀의 세계가 어떻게 구현될지 궁금했고, 미스터리한 사건들이 자연스럽게 이어져 굉장히 재미있었다"며 "구천이라는 캐릭터를 잘 만들어보고 싶다는 마음이 생겼다"고 출연 계기를 설명했다.

자신이 맡은 구천에 대해 "귀의 세계와 현실을 넘나드는 능력을 가진 인물이다. 어머니를 잃은 뒤 능력을 얻게 되면서 깊은 상처를 안고 살아간다"며 "사람을 경계하고 감정 표현이 서툰 인물"이라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 남주혁이 8일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '동궁' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.08 khwphoto@newspim.com

액션 연기에 대해서는 "연습만이 답이었다. 액션스쿨에서 계속 합을 맞추고 현장에서도 반복해서 연습했다. 몸에 익숙해진 뒤에는 현장에서 보다 자유롭게 액션을 펼칠 수 있었다"고 말했다.

첫 사극에 도전한 노윤서는 "사극과 판타지 모두 처음이라 실제로 어떻게 구현될지 상상력을 자극했다"며 "생강이라는 캐릭터를 내가 어떻게 표현할 수 있을지 궁금했고, 두려움도 있었지만 부딪혀보자는 마음으로 합류했다"고 밝혔다.

노윤서는 자신이 연기한 생강에 대해 "귀의 세계의 소리를 들을 수 있는 능력을 지녔고, 특별한 비밀도 가진 인물"이라며 "왕의 명령으로 구천을 감시하지만 점차 서로를 돕고 의지하게 된다. 다른 세계를 넘나들며 펼치는 두 사람의 콤비 플레이가 재미있을 것"이라고 관전 포인트를 짚었다.

이어 "처음에는 서로를 싫어하지만 저주를 파헤치는 과정에서 서로에게 꼭 필요한 존재가 된다"며 "마지막에 두 사람의 관계가 어떻게 변할지 지켜봐 달라"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 노윤서가 8일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '동궁' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.08 khwphoto@newspim.com

또 "첫 사극이라 발성과 자세를 꼿꼿하게 유지하는 것이 쉽지 않았다. 처음에는 많이 굳었지만 시간이 지날수록 자연스러워졌다. 재미도 느꼈다"고 촬영 소감을 전했다.

조승우는 "처음에는 '왕 역할을 하는구나'라는 생각이 들었다"며 웃은 뒤 "대본을 보니 왕과 대비의 관계, 오컬트와 액션, 판타지가 절묘하게 어우러진 작품이었다"고 말했다.

이어 "제가 가장 늦게 캐스팅됐는데 남주혁, 노윤서, 장영남 선배까지 함께한다는 이야기를 듣고 안 할 이유가 없었다"며 "최정규 감독과는 세 번째 작업인데 다시 함께할 수 있어 흔쾌히 출연을 결정했다"고 밝혔다.

그는 자신이 연기한 왕에 대해 "궁의 저주로 아들들을 잃고 마지막 남은 아들마저 잃을 위기에 처한 외롭고 고독한 인물"이라며 "비밀리에 구천과 생강을 궁으로 불러들이는 인물"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 조승우가 8일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '동궁' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.08 khwphoto@newspim.com

넷플릭스 작품에 처음 출연하는 조승우는 "국내 시청자뿐 아니라 글로벌 시청자들에게도 색다른 재미를 줄 수 있는 작품이 될 것 같다"며 "많은 기대 부탁드린다"고 말했다.

최정규 감독은 배우들의 캐스팅 이유도 공개했다. 그는 "남주혁은 처음 만났을 때부터 구천 같다고 생각했다. 눈빛에서 느껴지는 외로움이 캐릭터와 닮았다"고 말했다.

이어 노윤서에 대해서는 "자연스럽고 솔직하면서도 대담한 연기를 하는 배우다. 그런 매력이 생강과 잘 어울렸다"고 평가했다.

조승우를 향해서는 "왕은 비밀이 많은 인물인데 '비밀'이라는 단어가 가장 잘 어울리는 배우라고 생각했다"며 "다시 함께 작업하는 것이 꿈이었다"고 애정을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 조승우(왼쪽부터), 최정규 감독, 노윤서, 남주혁이 8일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '동궁' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.08 khwphoto@newspim.com

최정규 감독은 작품의 가장 큰 차별점으로 현실과 귀(鬼)의 세계를 시각적으로 구분한 연출을 꼽았다. 그는 "두 세계가 직관적으로 구별되길 바랐다"며 "컬러감을 다르게 가져갔고, 같은 장소라도 계절을 달리 촬영하는 등 시각적인 차이를 많이 뒀다"고 설명했다.

이어 "가장 기대하는 반응은 '재미있다'는 말"이라며 "많은 분들이 좋아해 주셨으면 하는 마음으로 최대한 보편적으로 만들려고 했다. 궁을 배경으로 한 한국적인 정서와 비주얼, 미술적인 요소도 실제 전통에서 많은 부분을 가져왔다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 노윤서, 남주혁이 8일 오전 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 넷플릭스 '동궁' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.08 khwphoto@newspim.com

전역 후 첫 작품으로 '동궁'을 선택한 남주혁은 남다른 책임감을 드러냈다.

남주혁은 "3년 만에 인사드리는 작품이자 전역 후 바로 촬영에 들어간 작품"이라며 "드디어 공개를 앞두고 있어 설렌다"고 말했다.

이어 "책임감이 굉장히 컸고 그 마음 하나로 촬영했다"며 "팀에 폐를 끼치지 말고 열심히 하자는 생각뿐이었다. 구천이라는 인물이 '동궁' 안에서 마음껏 뛰어놀 수 있는 작품을 만들고 싶었고, 현장 스태프들과도 즐겁게 촬영하려고 노력했다"고 전했다.

끝으로 조승우는 "작품 속 연못이 등장하는데, 겉으로 보기에는 잔잔해 보여도 그 속에는 태풍의 눈이 숨어 있는 것 같은 긴장감이 있다"며 "그런 박진감을 시청자분들도 함께 느껴주셨으면 좋겠다. 설득력있는 무서움"이라고 기대를 당부했다.

'동궁'은 오는 17일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.

moonddo00@newspim.com