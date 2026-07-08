전주시, 장애인 치유농업 프로그램 운영…정서 안정·재활 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 8일 장애인 대상 힐링 텃밭 교실을 운영했다고 밝혔다
- 5월 13일부터 이날까지 장애인·보호자 15명과 8회 치유농업 프로그램을 진행했다
- 꽃·흙 체험으로 정서안정과 신체재활을 돕고 재활운동·사회참여 사업도 연계 안내했다
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보건소·농업기술센터 협력, 반려식물·허브화분·꽃바구니 만들기 체험
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 장애인과 보호자의 정서적 안정과 신체 기능 회복을 돕기 위해 전주시농업기술센터와 연계한 치유농업 프로그램 '힐링 텃밭 교실'을 운영했다고 8일 밝혔다.
전주시보건소는 지난 5월 13일부터 이날까지 덕진보건소 보건교육실에서 전주지역 장애인과 보호자 15명을 대상으로 총 8회에 걸쳐 치유농업 프로그램을 진행했다.
이번 프로그램은 사회적·신체적 제약으로 야외활동이 어려운 장애인들이 실내에서 자연을 접하며 성취감을 얻고 정서적 안정과 신체 기능 회복을 돕기 위해 마련됐다.
참여자들은 치유농업 전문 강사와 함께 반려식물 만들기, 꽃바구니 만들기, 드라이플라워 꽃다발 만들기, 허브 화분 만들기 등을 체험하며 오감을 자극하고 심리적 안정과 활력을 얻는 시간을 가졌다.
특히 꽃과 흙을 직접 만지고 식물을 가꾸는 과정은 소근육 발달과 관절 가동 범위 확대 등 신체 재활에 도움을 주고 자신만의 작품을 완성하는 경험을 통해 자존감 향상과 우울감 해소에도 긍정적인 효과를 보였다.
보건소는 프로그램 종료 후 재활운동실에서 운영 중인 그룹·방문 재활운동 서비스와 사회참여 프로그램, 장애발생 예방사업 등 다양한 장애인 재활보건사업도 함께 안내했다.
김신선 전주시보건소장은 "농업기술센터와 협력해 이동이 제한적인 장애인들에게 치유농업을 통한 재활과 치유 기회를 제공할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회 자원을 적극 활용해 장애인의 건강 증진과 사회 참여를 지원하는 다양한 재활 프로그램을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com