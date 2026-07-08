광주 6월 모평 실채점 분석…서울대 인문 391점·자연 390점 예상

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청이 8일 6월모평 실채점 분석을 발표했다
- 국어·수학은 전년 수능보다 쉽게, 영어는 절대평가에도 체감난도 높았다고 분석했다
- 광주진학부장협의회는 서울대·연고대 등 주요 대학 정시 지원 가능 점수를 계열·학과별로 제시했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 '2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가' 실채점 분석 결과를 발표했다.
8일 시교육청에 따르면 광주진학부장협의회와 진학정보분석팀은 모의평가에 응시한 광주권역 학교 66개교 중 51개 일반고 3학년 응시생 1만38명의 실채점 자료를 분석했다.
국어와 수학은 2026학년도 수능보다 쉽게 출제된 반면 영어는 1등급 비율이 4.13%에 그쳐 비교적 어려웠던 것으로 나타났다.
국어 영역은 표준점수 최고점이 132점으로 2026학년도 수능 147점보다 15점 낮아 최상위권 변별력이 다소 약화된 것으로 분석됐다.
수학 영역은 표준점수 최고점이 138점으로 전년도 수능 139점보다 1점 낮았다. 최고점 차이는 크지 않았지만 최고점자 수가 늘어 변별력은 다소 낮아진 것으로 파악됐다.
영어 영역 1등급 비율은 2026학년도 수능 3.11%보다 1.02%p 증가한 4.13%로 나타났다. 다만 절대평가 과목임을 고려하면 수험생들의 체감 난이도는 여전히 높았던 것으로 분석됐다.
사회탐구 영역 과목별 표준점수 최고점은 68~76점, 과학탐구 영역은 70~75점으로 집계됐다.
자연계 수험생의 사회탐구 선택이 늘어나는 이른바 '사탐런' 현상이 심화되면서 사회탐구 응시자는 크게 증가하고 과학탐구 응시자는 감소했다.
광주진학부장협의회와 진학정보분석팀은 주요 대학의 정시모집 지원 가능 점수를 국어·수학·탐구 표준점수 합계 600점 기준으로 제시했다.
서울대학교 지원 가능 점수는 인문계열 391점, 자연계열 390점 내외로 예상했다. 자연계열은 서울대 수능 응시 기준인 수학 미적분 또는 기하와 과학탐구 2과목을 충족한 학생 표본을 토대로 산출했다. 과학탐구 Ⅰ·Ⅱ 조합은 서로 다른 분야 과목이어야 한다.
연세대학교·고려대학교는 인문계열 386점, 자연계열 387점 내외에서 지원 가능할 것으로 예상했다.
또 한국에너지공과대학교(KENTECH) 389점, 광주과학기술원(GIST) 384점, 광주교육대학교 358점 내외로 전망했다.
전남대학교 인문계열은 국어교육과 364점, 영어교육과 360점, 경영학부 357점, 행정학과와 정치외교학과 각각 354점, 국어국문학과 352점 등이었다. 인문계열 전체 지원 가능 점수는 349점 내외로 예상했다.
자연계열은 의학과 406점, 치의학전문대학원 401점, 약학부 395점, 수의예과 394점, 전기공학과 372점, 간호학과 364점, 수학과 341점으로 분석했다.
일반 자연계열은 수학 선택과목을 미적분 또는 기하로 지정한 학과가 326점, 선택과목 제한이 없는 학과는 350점 내외에서 지원 가능할 것으로 예상했다. 다만, 의료·보건 관련 학과는 지역인재전형을 기준으로 산출했다.
조선대학교는 의예과 403점, 치의예과 399점, 약학과 393점, 간호학과 351점 내외로 예상했다. 의료·보건 관련 학과는 지역인재전형 기준이며, 2027학년도 정시모집 비율이 1.82%로 낮은 수준인 만큼 정시 지원 때 수시 미충원에 따른 이월 인원을 확인하는 것이 중요하다.
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