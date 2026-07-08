대전, 직업교육 혁신지구 신규 선정…지역서 배우고 취업·정주까지 지원

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 8일 대전시·대전시교육청을 2026년 직업교육 혁신지구로 신규 선정했다
- 대전지구는 직업계고-선취업-대학 후학습을 잇는 성장경로와 ‘DJ 일자리 뉴 365 매칭데이’ 프로그램을 운영한다
- 교육부는 직업교육 혁신지구를 중심으로 교육·취업·후학습·정주를 잇는 지역인재 성장체계를 구축해 지역 산업 경쟁력을 높일 계획이다
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전국 직업교육 혁신지구 16곳으로 확대
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 2026년 직업교육 혁신지구 신규 공모 결과 대전시와 대전시교육청을 신규 지구로 선정했다고 8일 밝혔다.
직업교육 혁신지구는 지방자치단체와 교육청이 중심이 돼 지역 기업, 대학, 유관기관과 함께 지역 산업에 필요한 인재를 기르는 직업교육 모델이다. 교육부가 2021년부터 추진한 사업으로 현재 8개 광역지구와 7개 기초지구가 운영되고 있다.
이번에 대전지구가 새로 선정되면서 직업교육 혁신지구는 전국 16개 지구로 늘었다. 광역지구는 기존 8곳에서 9곳으로 확대된다.
직업교육 혁신지구는 지역 전략산업 수요를 반영한 맞춤형 교육과정을 운영하는 것이 특징이다. 직업계고 교육부터 지역 기업 취업, 대학 연계 후학습, 청년 정주 지원까지 하나의 성장경로로 연결해 지역 인재가 지역 안에서 성장할 수 있도록 지원한다.
대전지구는 '배움도 일도 삶도, 대전에서 핏(FIT)'을 비전으로 제시했다. 대전시와 대전시교육청, 지역 기업, 대학이 협력해 직업계고-기업 선취업-대학 후학습으로 이어지는 성장경로를 마련할 계획이다.
대표 프로그램으로는 '디제이(DJ, Dream & Job) 일자리 뉴(NEW) 365 매칭데이'가 운영된다. 교육청과 학교, 유관기관, 기업이 함께 학생의 진로 설계부터 우수 기업 취업 연계까지 지원하는 프로그램이다.
이를 통해 학생은 자신의 진로에 맞는 기업과 직무를 탐색하고 기업은 필요한 인재를 조기에 발굴할 수 있을 것으로 교육부는 기대하고 있다.
교육부는 앞으로도 직업교육 혁신지구를 중심으로 지역 전략산업과 연계한 맞춤형 인재 양성을 강화한다. 교육-취업-후학습-지역 정주가 유기적으로 이어지는 지역인재 성장체계를 구축해 지역 산업 경쟁력 강화와 지역 활성화를 함께 지원할 방침이다.
장홍재 교육부 학교정책실장은 "직업교육 혁신지구는 지역이 필요한 인재를 지역이 직접 키우고 청년이 지역에서 성장하며 정착할 수 있도록 지원하는 대표적인 지역인재 양성 모델"이라며 "이번 대전 혁신지구 선정을 계기로 지역과 학교, 기업, 대학이 함께 만드는 직업교육 생태계가 더욱 확산되기를 기대한다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com