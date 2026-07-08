[2026WC] 스위스, 승부차기 접전 끝에 콜롬비아 꺾고 72년 만의 8강행

AI 핵심 요약beta
- 스위스가 8일 콜롬비아를 승부차기 4-3으로 꺾었다.
- 스위스는 1954년 이후 72년 만에 월드컵 8강에 올랐다.
- 스위스는 8강에서 메시의 아르헨티나와 맞붙는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 스위스가 승부차기 혈투 끝에 콜롬비아를 잡고 8강 막차에 탑승했다.
스위스는 8일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전에서 콜롬비아를 상대로 전·후반과 연장전을 0-0으로 마친 뒤 이어진 승부차기에서 4-3으로 승리했다.
스위스의 월드컵 8강 진출은 자국에서 얄럈단 1954 대회 이후 72년 만이다. 스위스는 '축구의 신' 리오넬 메시를 앞세운 아르헨티나와 4강 티켓을 두고 격돌한다.
전반 21분 콜롬비아 구스타보 푸에르타가 감아차기 슈팅으로 스위스 골문을 위협했다. 스위스는 전반 30분과 32분, 파비안 리더와 당 은도예가 연거푸 슈팅을 시도했으나 모두 콜롬비아 카밀로 바르가스 골키퍼 정면을 향했다.
후반전도 균형은 깨지지 않았다. 양 팀 모두 주도권을 잡지 못하는 모습이었다. 중원 싸움은 치열했으나, 마무리가 투박했다. 후반전 유효 슈팅은 콜롬비아 1회, 스위스 0회에 그쳤다.
결국 승부는 연장전으로 이어졌다. 연장전에서는 콜롬비아가 공세를 펼쳤다. 비디오판독(VAR)에서 페널티킥도 얻지 못했다. 연장 전반 9분에는 코너킥 상황에서 존 자네르 루쿠미의 헤더가 골대에 맞았다. 2분 후 하민톤 캄파스가 골문 구석을 노리고 찬 위협적인 슈팅마저 스위스 그레고어 코벨 골키퍼에게 막혔다.
스위스도 가만히 있지는 않았다. 연장 전반 14분 교체 투입된 제키 암두니가 박스 안에서 기습 슈팅을 날렸으나, 바르가스 골키퍼가 막아냈다.
연장 후반에는 캄파스가 스위스의 결정적인 수비 실수를 틈타 일대일 찬스를 만들었다. 그러나 슈팅이 골대 위를 넘기며 아쉬움을 삼켰다.
결국 8강 티켓의 향방은 승부차기에서 갈렸다. 콜롬비아의 2번째 키커 다빈손 산체스가 골대를 맞히며 스위스가 승기를 잡았다. 하지만 스위스의 3번째 키커 마누엘 아칸지가 골대 위로 슛을 날려 3-3 균형이 맞춰졌다.
코벨 골키퍼가 스위스의 영웅으로 등극했다. 후안 카밀로 에르난데스의 슛을 정확하게 방향 읽고 막아내면서 다시 스위스가 승기를 잡았다. 3-3으로 맞선 상황에서 스위스 마지막 키커 루벤 바르가스가 침착한 슈팅으로 조국의 72년 만의 8강행을 완성했다.