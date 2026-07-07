광명시 '광명시흥 산단 신속대응 TF' 가동…서남부 경제거점 도약

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8개 부서 참여해 입주·인허가 원스톱 지원...올해 말까지 관리 매뉴얼 제작

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 광명시흥 산업단지를 수도권 서남부를 대표하는 핵심 경제거점으로 육성하기 위해 전담 조직을 구성하고 본격적인 운영에 나섰다.

시는 광명시 최초의 산업단지인 광명시흥 일반·도시첨단산업단지의 안정적인 조성과 원활한 기업 입주를 지원하고자 '광명시흥 일반·도시첨단산업단지 신속대응 전담팀(TF)'을 구성했다고 7일 밝혔다.

지난 6일 시청 중회의실에서 '광명시흥 일반·도시첨단산업단지 신속대응 전담팀(TF)' 1차 정기회의가 진행 중이다. [사진=광명시]

광명시흥 테크노밸리를 구성하는 4개 단지 가운데 도시첨단산업단지는 올해 하반기 일반산업단지는 내년(2027년) 상반기에 각각 제조기업 분양을 앞두고 있다.

이에 시는 산업단지 조성 단계부터 체계적인 관리 체계를 구축하고 기업 입주 과정에서 발생할 수 있는 각종 현안에 선제적으로 대응하기 위해 전담팀을 꾸렸다.

전담팀은 경제문화국장을 단장으로 하며 총괄 부서인 투자유치과를 비롯해 건축과, 환경관리과, 수도과, 신도시조성과, 세정과, 탄소중립과, 자원순환과 등 총 8개 부서가 참여한다.

우선 전담팀은 산업단지 입주 계약, 건축·환경 인허가, 지방세, 수도 공급 등 여러 부서에 걸쳐 처리되는 행정 절차와 기준을 담은 '산업단지 관리업무 매뉴얼'을 제작해 부서별 업무를 표준화할 계획이다.

매뉴얼은 올해 말까지 제작·배포될 예정이다. 이를 통해 담당자가 변경되더라도 일관된 행정 서비스를 제공하고, 입주 기업이 필요한 행정 절차를 보다 쉽고 신속하게 안내받을 수 있도록 지원할 방침이다.

또한 유해환경 입주업체 민원이나 시 경계 지역 업무 등 여러 부서의 협업이 필요한 복합 행정 현안이 발생하면 관계 부서가 머리를 맞대고 대응 방안을 신속히 마련하기로 했다. 관리기관 및 사업시행자 등 관계기관과의 협의가 필요한 사안도 선제적으로 발굴해 조정해 나갈 계획이다.

시는 분기별 정기 회의와 수시 회의를 병행 운영하며 산업단지 운영 과정에서 발생하는 주요 현안을 지속해서 점검하고 대응 체계를 보완해 나갈 예정이다. 앞서 시는 지난 6일 오후 시청 중회의실에서 전담팀 1차 정기회의를 열고 운영 계획과 분양 일정, 부서별 협업체계 구축 방안 등을 논의했다.

박승원 광명시장은 "산업단지 조성과 운영을 체계적으로 준비해 기업이 신뢰하고 찾아오는 산업 생태계를 만들겠다"며 "우수 기업과 양질의 일자리를 품은 자족형 경제도시를 실현하고 광명을 수도권 서남부를 대표하는 핵심 경제거점으로 도약시키겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com