[르포] 광주일고 앞에 선 배재고 "침묵과 울음 사이...화해는 그렇게 시작"

'스타벅스 가야지' 논란....학부모·교직원 80여 명 광주제일고 사과 방문

5·18민주묘지 공동 참배 '민주·인권·평화' 정신 되새겨

6일 오후 배제고 야구부 학생선수 36명 전원과 일부 학부모, 교사 등 80여 명이 전남 광주광역시 북구 누문동 광주제일고를 찾아 강당에서 재학생들을 향해 직접 사과문을 낭독하고 있다. [사진=박진형 기자] [사진 = 뉴스핌DB]

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = "배재고 학생들, 고개 들고 어깨를 펴세요. 여러분의 미래는 아직 끝나지 않았습니다."

침묵이 먼저 체육관을 채웠다. 고개를 떨군 채 입장한 배재고 야구부 선수 36명은 끝내 시선을 들지 못했다.

6일 광주 북구 광주제일고 체육관. '스타벅스 가야지' 구호로 촉발된 논란 일주일 만에 두 학교가 마주 섰다. 배재고 학생과 학부모, 지도자, 교직원 등 80여 명이 동행했다.

흰색 와이셔츠와 검은 넥타이를 갖춰 입은 배재고 선수들은 양손을 모은 채 줄지어 섰고, 맞은편에는 남색 단복 차림의 광주일고 선수들이 자리했다. 서로를 마주 보고 섰지만 말은 오가지 않았다. 적막과 긴장감이 체육관을 감쌌다.

행사는 참석자 소개에 이어 사과문 낭독으로 이어졌다. 배재고 주장 A군은 떨리는 목소리로 "야구 대회에서 저희의 부적절한 발언으로 상처를 입으신 광주일고 선수들과 광주 시민 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "깊이 반성하고 있다"고 말했다.

이어 "정말 하면 안 되는 행동이었고 그러면 안 되는 상황이었다. 많은 고통을 드렸다. 진심으로 사과드린다"고 고개를 90도로 숙였다. 그는 잠시 말을 멈췄다가 다시 고개를 들고 "항상 마음 깊이 반성하는 자세로 살아가겠다"고 말한 뒤 또 한 번 깊이 허리를 숙였다. 사과문을 광주일고 선수 대표에게 전달한 뒤 두 학생은 짧게 악수를 나눴다.

지역 비하 성격을 가진 응원 구호를 외쳐 논란을 일으킨 서울 배재고등학교 야구부 권오영 감독이 6일 전남광주특별시 광주제일고등학교를 찾아 조윤채 광주일고 야구부 감독에게 사과문을 전달하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

권오영 배재고 감독도 한 발 앞으로 나섰다. 그는 "학생들을 잘 이끌고 가르쳐야 할 지도자로서 저의 책임이 가장 크다"며 "진심으로 사죄드린다"고 말한 뒤 고개를 숙였다.

이효준 배재고 교장은 발언 도중 안경을 벗고 눈물을 닦았다. "민주주의는 서로를 존중하는 것에서 시작된다는 사실을 학생들과 함께 배우고 성찰하겠다"며 "광주학생독립운동과 5·18 민주화운동의 정신을 잊지 않겠다"고 말했다. 이어 "다시 한 번 가슴 깊이 진심으로 사과드린다. 죄송하다"며 말을 잇지 못하고 눈물을 훔쳤다.

광주일고 측은 차분하게 응답했다. 선수 대표 B군은 "이번 일을 통해 저희도 다른 팀에게 상처를 주는 언행은 없었는지 돌아보는 계기가 됐다"고 말했다.

조윤채 감독은 "힘든 한 주가 지나간 것 같다. 사람은 누구나 실수한다. 실수는 반성하면 된다"며 "앞으로 배재고와 언제 경기를 하게 될지 모르겠지만 그때는 멋진 승부를 펼칠 수 있는 날이 오길 기대하겠다"고 밝혔다.

이규연 광주일고 교장은 고개를 숙인 배재고 학생들을 바라보며 말을 건넸다. "들어올 때부터 학부모님들이 눈물을 보이셔서 마음이 좋지 않았다"며 "배재고 학생들, 교장 선생님 말 듣고 고개를 들고 어깨를 펴라. 여러분의 미래는 아직 끝나지 않았다"고 했다.

이어 "다음에 우리 학생들을 만나면 당당하고 멋진 승부를 펼쳐주길 바란다. 그것이 용서를 구하는 가장 멋진 모습"이라고 덧붙였다.

6일 오후 배제고 야구부 학생선수 36명 전원과 일부 학부모·교사 등 80여 명이 전남 광주특별시 북구 누문동 광주제일고를 찾아 강당에서 재학생들을 향해 사과문을 낭독한 뒤 학교 앞 광주학생운동 기념탑을 찾아 참배하고 있다. 최근 경기 중 '스벅 가야지' 등의 발언으로 논란을 빚은 배제고 측은 이날 광주를 직접 찾아 공식 사과했다.. [사진=박진형 기자] [사진 = 뉴스핌DB]

행사가 끝난 뒤 두 학교 학생과 교직원은 교정 내 광주학생독립운동 기념탑으로 이동해 화환을 놓고 묵념했다. 정문 담장에는 광주일고 56회 졸업생이 내건 현수막이 걸려 있었다. "배재고 아이들아! 너희를 사랑한다. 너희는 자라는 중이야, 그래도 하지 말아야 할 것도 있단다"는 문구가 조용한 울림을 남겼다.

이후 배재고 선수단은 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했다. 5·18추모관에서 관련 영상을 시청하며 민주·인권·평화의 가치를 되새겼다. 참배에 동행한 정근식 서울시교육감은 방명록에 "5·18 민주화운동의 정신이 우리 학생들과 학생선수들의 마음속에 깊이 자리 잡아 건강하고 훌륭한 민주시민으로 성장하기를 간절히 기원한다"고 적었다.

김대중 전남광주특별시교육감은 "이번 방문은 단순한 사과를 넘어 서로를 이해하고 존중하는 교육의 과정이며 민주주의를 배우는 뜻깊은 실천"이라고 평가했다.

앞서 배재고 야구부는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 경기 도중 광주일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지", "탱크데이" 등의 구호를 외쳐 5·18 민주화운동을 희화화했다는 비판을 받으며 논란이 확산됐다.

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