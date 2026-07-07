용인특례시, 시민참여플랫폼 전면 개편

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모바일 최적화로 접근성 강화

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 7일 시민이 시정에 보다 쉽고 편리하게 참여할 수 있도록 시 홈페이지 내 시민참여플랫폼의 기능과 화면 구성을 개편해 운영에 들어갔다고 밝혔다.

용인특례시가 시민참여플랫폼. 사진은 개편전(왼쪽)과 개편후(오른쪽) 모습.[사진=용인시]

이번 개편으로 그동안 홈페이지 내 여러 메뉴로 흩어져 있던 시민 참여 콘텐츠를 시민참여플랫폼으로 통합, 시민과의 온라인 소통 기능을 강화했다.

시민은 별도 검색 없이 한 페이지에서 시민청원두드림, 시민제안, 공모참여, 설문조사, 예산참여 등 핵심 메뉴를 한 번에 이용할 수 있다.

기존에 별도로 운영하던 시민신고센터도 시민참여플랫폼에 편입해 참여·소통·신고 기능을 아우르는 통합 창구를 구축했다. 이에 따라 정책 제안, 각종 공모·설문 참여는 물론 생활불편 신고까지 한 공간에서 처리할 수 있는 체계를 갖추게 됐다.

시는 모바일 기기 이용 확산에 맞춰 가독성을 높이고 주요 기능이 한눈에 들어오도록 사용자 중심 화면을 적용하는 등 모바일 이용환경에 맞춘 디자인 개선을 통해 접근성과 편의성을 높였다.

특히 모바일 사용에 익숙하지 않은 시민도 쉽게 이용할 수 있도록 메뉴 구성과 배치를 단순화한 것이 특징이다.

시민 의견을 시정에 보다 적극적으로 반영하기 위한 신규 게시판 2종도 새로 마련했다.

'척척 SNS 민원창구'는 용인시 공식 카카오톡, 인스타그램, 페이스북을 통해 도로 파손, 가로등 수리, 쓰레기 무단투기 등 생활불편 사항과 단순 상담을 신속하게 접수할 수 있는 서비스다. 시민은 게시판에 안내된 QR코드와 바로가기를 이용해 손쉽게 신고를 접수할 수 있다.

'시민설계실'은 시가 추진하는 공공건축과 도시 인프라 조성 과정에 시민 의견을 설계 초기부터 반영하기 위해 신설된 게시판이다. 시민들은 이 게시판을 통해 공공건축 관련 주요 사업 정보를 확인하고 기본계획 및 설계 초기 단계에서 다양한 의견과 아이디어를 제안할 수 있다.

한재구 시 시민소통관은 "시민이 일상에서 쉽게 시정에 참여하는 기능을 한 곳에 모은 디지털 소통창구"라며 "새롭게 선보인 척척 SNS 민원창구와 시민설계실을 비롯해 시민의 다양한 의견이 시정에 효과적으로 반영될 수 있도록 시민 중심 참여행정을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com