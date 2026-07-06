추미애 "도민 안전엔 과잉대응이란 말 없다...선제적 장마 대비 강화"

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지난해 가평 수해 회상하며 각오 다져

위험지역 사전 통제·사전 대피 신속히

먼저 실피고·통제하고·움직일 것

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 본격적인 장마철을 맞아 "도민의 생명과 안전 앞에서는 과잉대응이라는 말이 있을 수 없다"며 철저하고 선제적인 재난 대비 의지를 피력했다.

추미애 경기도지사가 본격적인 장마철을 맞아 "도민의 생명과 안전 앞에서는 과잉대응이라는 말이 있을 수 없다"며 철저하고 선제적인 재난 대비 의지를 피력했다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

추 지사는 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "오늘 내리는 장맛비를 보니 지난해 가평 수해복구 현장이 떠오릅니다"라며 운을 뗐다.

그는 "수해 앞에서 망연자실해하던 주민들 무너진 일상을 다시 세우기 위해 함께 흙을 걷어내고 땀 흘리던 분들의 얼굴이 아직도 선명하다"며 "재난은 한순간에 누군가의 하루를 한 가정의 삶을 무너뜨리는 만큼 올해는 그런 아픔이 반복되지 않도록 더 철저히 더 선제적으로 대비하겠다"고 강조했다.

추 지사는 이날 도의 풍수해 종합대책을 점검한 사실을 언급하며 현장에 내린 구체적인 지시 사항을 공유했다.

우선 각 시·군 부단체장을 중심으로 한 대비태세 확립을 주문하는 한편 산사태 우려 지역과 하천, 지하공간 등 인명피해 우려가 큰 '3대 위험지역'에 대한 사전 예찰과 점검을 지시했다고 밝혔다.

특히 위험이 예상되는 구역은 선제적으로 통제하고, 위험에 취약한 우선대피대상자 지원체계를 재정비해 필요시 사전 대피가 신속하게 이뤄지도록 하겠다는 방침이다.

도민들을 향한 당부의 말도 잊지 않았다. 추 지사는 "도민 여러분께서도 장맛비가 이어지는 동안 기상정보와 재난안전문자를 꼭 확인해 주시고 대피 안내가 있을 때에는 즉시 따라달라"고 요청했다.

마지막으로 추 지사는 "한 분의 생명도 한 가정의 일상도 지킬 수 있도록 경기도가 먼저 살피고 먼저 통제하고 먼저 움직이겠다"며 재난 대응에 임하는 강력한 각오를 덧붙였다.

1141world@newspim.com