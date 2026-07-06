오브제바이쿤달, 올리브영N 성수점서 향수·디퓨저 판매 개시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 오브제바이쿤달이 올리브영N 성수점에서 향수와 디퓨저 제품 판매를 시작한다. 이번 올리브영 공식 론칭 제품은 카카오톡 선물하기에서 인기를 얻은 '솔리드 퍼퓸 밤' 5종과 '클로버 디퓨저' 2종이다.

[이미지=더스킨팩토리]

오브제바이쿤달은 쿤달(KUNDAL)의 라이프스타일 브랜드로, 자연적 소재 연구와 감각적인 공간감을 제품 디자인에 담아 표현한다.

솔리드 퍼퓸 밤은 지난해 10월 로즈페탈, 그린바이화이트티, 네이키드크림, 스테이우드 향으로 출시됐으며, 지난 3월 화이트데이 에디션으로 베어베리크림 향이 추가됐다. 이 제품은 카카오톡 선물하기 랭킹 상위권에 오르며 소비자들의 선택을 받았다.

해당 제품은 물결이 퍼져나가듯 부드럽게 확장되는 향을 패키지 디자인에 담았다. 피마자씨오일, 해바라기씨오일, 퀸즈랜드넛오일, 시어버터, 카카오씨버터, 녹차씨오일, 하이알루로닉애씨드, 세라마이드엔피 등 보습 성분을 함유해 피부를 편안하게 감싸준다. 체온에 반응해 부드럽게 녹는 텍스처로 살결 위에 은은한 잔향을 남긴다.

클로버 디퓨저는 행운의 상징인 네잎 클로버를 현대적인 프래그런스 오브제로 재해석한 제품이다. 공간에 행운을 가져다준다는 메시지를 담고 있으며, 헤스페리데스 가든과 가이악 블랑쉬 두 가지 향으로 구성된다.

네잎클로버 디자인의 디퓨저는 선물용으로 적합하며 인테리어 소품으로도 활용 가능하다. 카카오톡 선물하기 런칭 이후 소비자들의 선택을 받고 있다.

이번 올리브영N 성수점에는 솔리드 퍼퓸 밤, 클로버 디퓨저와 함께 크리스탈 디퓨저도 입점한다. 이를 통해 오브제바이쿤달은 퍼스널 퍼퓸부터 홈 프래그런스 제품까지 다양한 라인업을 오프라인에서 선보이며 소비자들이 제품을 직접 확인할 수 있도록 했다.

브랜드 관계자는 "오브제바이쿤달 솔리드 퍼퓸 밤은 카카오톡 선물하기에서 선물 응답 98%를 기록한 인기 선물 아이템"이라며, "이번 올리브영 온라인몰 및 올리브영N 성수 런칭을 통해 더 많은 고객들이 오브제바이쿤달을 가까이에서 만나볼 수 있게 됐다"고 설명했다.

오브제바이쿤달은 7월 한 달간 올리브영에서 솔리드 퍼퓸 밤 구매 고객에게 특별 행사가와 실버 키링백을 증정한다. 또한 올리브영 뷰티 맨션 성수에 신규 입점하며 오프라인 접점을 개선한다.

whitss@newspim.com