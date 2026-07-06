일동바이오사이언스, 수면 개선 프로바이오틱스 연구 '최우수' 수상

AI 핵심 요약beta
- 일동바이오사이언스는 6일 IPC 2026에서 수면 질 개선 프로바이오틱스 연구로 최우수 포스터상을 받았다고 밝혔다.
- 자체 개발 균주 IDCC 1201 인체시험에서 수면 효율 13% 이상 증가하고 총 수면시간이 약 50분 늘어나는 등 각성 시간이 감소했다.
- 주관적 수면 지표도 대조군보다 개선됐으며 회사는 이번 수상을 계기로 후속 연구와 상용화를 추진할 계획이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동바이오사이언스는 국제 마이크로바이옴 학술대회 'IPC 2026(International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health)'에서 수면 질 개선 프로바이오틱스 연구를 발표해 '최우수 포스터상(Best Poster Award)'을 수상했다고 6일 밝혔다.
IPC 2026은 프로바이오틱스와 프리바이오틱스, 장내 미생물과 건강을 주제로 최신 연구 성과를 공유하는 국제 학술대회로, 올해는 지난 6월 22일부터 24일까지 폴란드 크라쿠프에서 열렸다.
일동바이오사이언스는 이번 학술대회에서 자체 개발한 프로바이오틱스 균주 '바실루스 코아글란스 IDCC 1201'의 수면 질 개선 효과와 안전성을 평가한 인체적용시험 결과를 포스터로 발표했다.
연구는 수면장애를 겪는 성인을 대상으로 4주간 IDCC 1201을 섭취하도록 한 뒤 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 방식으로 진행됐다. 수면다원검사(PSG) 결과 IDCC 1201 섭취군은 수면 효율이 13% 이상 증가했고, 총 수면시간도 약 50분 늘어난 것으로 나타났다. 수면 중 각성 이후 깨어 있는 시간(WASO)과 총 각성 시간도 감소했다.
피츠버그 수면 질 지수(PSQI)를 활용한 주관적 평가에서도 수면 시간과 수면의 질, 수면 효율 등 주요 지표가 대조군보다 개선된 것으로 나타났다.
일동바이오사이언스 관계자는 "이번 수상을 계기로 관련 후속 연구와 상용화를 추진할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com