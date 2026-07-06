건설기술인 평균 연령, 20년 만에 39.5→52.4세…"뽑아도 나간다"

건설산업연구원 건설동향브리프

건설기술인 평균 연령 20년간 13세 상승

청년은 대기업 선호·중소사는 인력난

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 건설산업 청년 일자리 문제가 단순한 취업난이 아니라 산업 내 인력 부족과 고령화 문제로 번지고 있다는 분석이 나왔다. 청년을 일자리로 연결하는 지원책보다, 입직 이후 버틸 수 있는 근무환경과 성장경로를 만드는 정책 전환이 필요하다는 지적이다.

청년 일자리 미스매치 개념 [자료=한국건설산업연구원]

6일 한국건설산업연구원이 건설인정책연구원 자료를 분석한 결과, 건설기술인 재직자의 평균 연령은 2006년 39.5세에서 올해 52.4세로 20년간 약 13세 상승했다.

건설산업의 청년 고용 문제는 일반적인 청년 취업난과는 다른 양상으로 나타난다. 청년층은 일자리를 찾고 있지만 건설산업 진입을 주저하고, 중소 건설기업은 청년 인력을 구하지 못하는 미스매치가 이어지는 구조다. 청년은 안정적 고용과 높은 임금, 워라밸, 수평적 조직문화를 갖춘 대기업·중견기업 일자리를 선호하는 반면 건설 일자리 상당수는 중소기업과 건설현장을 중심으로 형성돼 있기 때문이다.

성유경 건산연 연구위원은 "청년 고용 확대를 위해서는 청년 구직자의 역량 향상보다 청년이 취업을 희망하는 일자리를 만드는 것이 중요하다"며 "임금과 근무 여건, 조직문화, 직업 비전이 바뀌지 않으면 청년 유입과 장기 정착으로 이어지기 어렵다"고 말했다.

건설경기가 회복될 경우 인력 부족 문제는 더욱 부각될 것으로 보인다. 건설경기 부진을 겪는 현재와 달리 SOC(사회기반시설) 투자와 주거 안정 관련 예산, 국가 균형성장 전략, 반도체 등을 중심으로 한 대형 정책사업이 추진되면 수요는 다시 늘어날 수 있다.

기존 청년 고용정책의 한계도 지적됐다. 정부는 지난 4월 첨단산업 분야 교육, 일경험 확대, 일터 재진입을 위한 회복 프로그램, 구직·취업 환경 조성 등을 주요 내용으로 하는 '청년뉴딜 추진방안'을 발표했다.

업계에선 일경험 사업은 직무 경험을 제공한다는 점에서 의미가 있지만, 건설산업의 일자리 질이 개선되지 않으면 실제 취업과 장기 근속으로 연결되기 어렵다고 우려한다. 고용장려금 역시 지원 종료 이후 임금 상승 부담을 기업이 감당하지 못하면 청년 인력 이탈로 이어질 수 있다.

현장 인식도 크게 다르지 않다. 건산연이 231개 종합건설사를 대상으로 중소기업 건설현장의 기술인력 부족 원인을 묻자 '건설산업 진입 청년층의 부족'(80%) 응답이 가장 많았다. 향후 필요한 정부 정책으로는 응답 기업의 65%가 '건설산업 근무 여건 향상을 위한 정책 시행'을 선택했다. 직접 고용지원이나 인센티브보다 청년이 실제로 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 인력 확보의 핵심이라는 의미다.

전문가 사이에선 건설 청년인력 정책은 취업 연계에서 정착·성장 지원으로 방향을 바꿔야 한다는 분석이 나온다. 채용자 수 중심의 성과평가에서 벗어나 고용 유지율, 근속기간, 자격 취득, 경력 형성 등을 함께 봐야 한다는 것이다.

성 연구위원은 "중소기업은 자체 교육과 경력관리가 어려운 만큼 직무 배치, 현장 적응 교육, 디지털 도구 활용 교육, 멘토링, 평가·보상 기준 마련을 산업 차원에서 지원할 필요가 있다"며 " 건설산업 청년고용 정책도 단순 채용 확대가 아니라 일자리의 질 개선을 중심으로 추진돼야 한다"고 설명했다.

chulsoofriend@newspim.com