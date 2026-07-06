강기윤 창원시장 "행정의 출발점은 시민…시민 목소리 귀 기울여야"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 6일 통합 5기 첫 정례조회를 열었다.
- 강기윤 시장이 시민 중심 행정과 조직문화 개선을 강조했다.
- 시는 현장 중심 행정과 체감형 정책을 강화하기로 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 통합 5기 출범 이후 첫 정례조회를 열고 시민 중심 행정과 조직문화 개선 방향을 제시했다.
시는 6일 오전 시청 시민홀에서 간부공무원 260여 명이 참석한 가운데 제5대 통합창원시 출범 이후 첫 정례조회를 개최했다고 밝혔다.
상반기 모범공무원 표창 수여를 시작으로 진행된 정례조회는 전 직원이 참여할 수 있도록 영상으로도 중계됐다.
강기윤 시장은 "행정의 출발점은 시민"이라며 "시민의 목소리에 귀 기울이고 불편을 해결하는 행정을 추진해야 한다"고 말했다.
이어 "시민 기대보다 앞서는 적극 행정과 창의적 업무 추진이 필요하다"며 "불필요한 의전과 관행은 개선하고, 성과 중심의 조직문화를 만들어야 한다"고 덧붙였다.
시는 이번 정례조회를 계기로 시정 운영 방향을 전 직원과 공유하고 현장 중심 행정과 시민 체감형 정책을 강화할 방침이다.
news2349@newspim.com