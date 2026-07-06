신용한 충북지사, 민선 9기 도정 방향 제시…"안전·민생·실용 행정"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사가 취임 후 첫 직원 조회에서 '도민 중심·현장 중심·성과 중심'을 핵심으로 하는 민선 9기 도정 철학을 제시했다.

신 지사는 6일 도청에서 열린 직원 조회에서 "도민의 안전을 지키고, 민생의 변화를 만들며, 성과로 증명하는 도정을 만들겠다"며 "화려한 구호가 아닌 현장의 작은 실천으로 도민 삶을 바꾸겠다"고 밝혔다.

민선 9기 첫 직원조회 주재하는 신용한 충북지사. [사진=충북도] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

이어 "민선 9기는 도민이 변화를 체감하고 성과를 확인할 수 있는 '실천하는 도정, 책임지는 도정'이 돼야 한다"고 강조했다.

이날 조회는 단순한 내부 행사를 넘어 민선 9기 도정의 출발을 알리는 첫 공식 메시지로 공직 사회에 운영 방향을 공유하는 자리로 평가된다.

신 지사는 도정 운영의 4대 원칙으로 ▲도민 안전 최우선 ▲재정 정상화 ▲정부 예산 확보 ▲민생 실용 행정을 제시했다.

우선 재난 대응과 관련해 "재난은 사후 대응이 아니라 사전 예방이 핵심"이라며 여름철 집중호우와 폭염에 대비한 점검 강화, 신속한 상황 전파와 현장 중심 대응을 주문했다.

재정 운영에 대해서는 "도민의 세금은 가장 필요한 곳에 가장 효율적으로 쓰여야 한다"며 모든 사업을 체감 효과와 경제성 기준으로 재점검하겠다"고 밝혔다.

정부 예산 확보 의지도 분명히 했다.

신 지사는 "국비는 충북의 미래를 좌우하는 성장 투자"라며 "확보 여부가 산업 경쟁력과 일자리, 성장 가능성을 결정한다"고 말했다.

민생 행정과 관련해서는 "정책의 출발점과 기준은 도민"이라며 "책상이 아닌 현장에서 답을 찾는 행정이 필요하다"며 보여주기식 성과보다 도민이 체감하는 변화를 만드는 실행 중심 행정을 당부했다.

신 지사는 "민선 9기의 성공은 공직자의 열정과 헌신에 달려 있다"며 "같은 방향으로 나아갈 때 도민이 체감하는 변화는 반드시 현실이 된다"고 했다.

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