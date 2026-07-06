용인 처인구청 복합청사 건립 추진…경기도 투자심사 통과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시 처인구청 복합청사 건립사업이 경기도 지방재정 투자심사를 통과하며 본격 추진된다.

용인특례시는 처인구청 복합청사 건립사업이 지난달 열린 '2026년 제2차 경기도 지방재정 투자심사위원회' 심사를 통과했다고 6일 밝혔다.

용인시청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

지방재정 투자심사는 일정 규모 이상의 지방재정이 투입되는 사업에 대해 사업의 필요성과 타당성, 재원 조달 계획 등을 종합적으로 검토하는 행정 절차다.

이번 투자심사 통과로 시는 처인구청 복합청사 건립사업의 규모와 추진 계획을 사실상 확정하고 후속 절차에 착수하게 됐다.

처인구청 복합청사는 총사업비 1693억8000만원을 투입해 처인구 마평동 716-4번지 용인종합운동장 부지에 들어선다.

대지면적 1만5000㎡, 연면적 3만7983.57㎡ 규모로 건립되며 지하 2층~지상 11층의 청사와 별동으로 지상 7층 규모의 처인구보건소가 함께 들어설 예정이다.

시는 앞으로 공유재산 관리계획, 설계공모, 기본 및 실시설계 등 후속 행정 절차를 단계적으로 추진할 계획이다.

이상일 용인특례시장은 "처인구 주민들의 숙원사업이고 지난 민선8기 시장직을 수행하면서 추진해 온 처인구청·처인구보건소·상수도사업소 등의 이전 및 건립사업이 경기도 지방재정 투자심사위원회 통과로 탄력을 받게 됐다"며 "처인구의 늘어나는 행정 수요에 보다 적극적이고 효율적으로 대응하고 시민들에게 더 나은 행정 서비스를 제공할 수 있도록 사업에 속도를 낼 것이며 2032년 준공 목표보다 조기에 복합 신청사가 건립될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

시는 앞으로 건축기획과 공유재산 심의, 기본 및 실시설계를 거쳐 2029년 공사에 착공해 2032년 6월 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다. 시는 조기 완공을 위해 행정·공정 추진에 속도를 낸다는 방침이다.

seraro@newspim.com