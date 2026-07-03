안양시 "민백초 이어 귀인초도 감사 엽서...안전한 등하굣길 조성에 최선"

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학생회 임원들, '안전한 통학 환경 감사' 엽서 전달

민백초 학생들의 단체 편지에 이어 두 번째 감사 엽서

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = "옐로카펫이 환하게 칠해져서 길을 다닐 때 마음이 편하다.", "우회전 신호등 덕분에 길을 건널 때 더욱 안전해졌다." 안양시 귀인초 학생들이 등하굣길에서 느낀 진심 어린 마음이다.

경기 안양시는 귀인초등학교 학생회 임원들로부터 안전한 통학 환경을 조성해 준 것에 대한 감사 엽서를 전달받았다고 3일 밝혔다. 이는 지난 6월 민백초등학교 학생들의 단체 편지에 이어 두 번째다.

3일 오후 3시 안양시청 접견실에서 귀인초등학교 교통 감사 엽서 전달식이 열렸다. [사진=안양시]

시에 따르면 올해 상반기 어린이 보행 안전을 위해 평촌 학원가 인근 귀인초 주변의 통학로 환경을 정비했다.

주요 개선 사항은 ▲횡단보도 앞 옐로카펫 재도색 ▲우회전 신호등·교통 안전 표지판 설치 ▲신호등 철주 광고물 부착 방지 시트지 시공(노란색) 등이다.

학교 앞 보행 환경이 개선되자 귀인초 아이들은 학생회를 중심으로 감사 엽서를 모아 시에 전달했다.

최대호 안양시장이 귀인초등학교 어린이들이 직접 쓴 교통 감사 엽서를 읽어 보고 있다. [사진=안양시]

전달식은 3일 오후 3시 시청 접견실에서 최대호 안양시장과 시 관계자, 이병희 귀인초 교장 및 이신희 교감, 귀인초 학생회 3명 및 학부모회 3명, 녹색어머니회 1명 등 총 12명이 참석한 가운데 진행됐다.

3일 오후 3시 안양시청 접견실에서 열린 귀인초등학교 교통 감사 엽서 전달식 후 참석자들이 대화를 나누고 있다. [사진=안양시]

최대호 안양시장은 엽서를 읽은 뒤 "아이들의 따뜻한 격려가 큰 힘이 된다. 어린이들이 안전하게 등하교할 수 있도록 현장의 목소리에 더욱 귀를 기울이겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com