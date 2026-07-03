박완수 경남지사 "기업 투자·정부 전략 뒷받침하겠다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'영남권 첨단산업 발전비전 보고회' 참석

우주항공·SMR 분야에 집중 투자 기대

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 영남권 첨단산업 투자계획이 발표된 국민보고회에 참석해 산업 육성 방향을 제시했다.

도는 박완수 지사가 3일 경상국립대학교 칠암캠퍼스 체육관에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에 참석했다고 밝혔다.

보고회에는 재정·산업 관련 중앙부처와 영남권 5개 시·도, 주요 기업 관계자 등 200여 명이 참석했다. 한화그룹, 현대자동차그룹 등이 영남권에 총 312조 원 규모의 투자계획을 발표하고 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

박완수 경남지사(맨 왼쪽)가 3일 오후 3시 경상국립대학교 칠암캠퍼스 체육관에서 열린 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에 참석해 전자투자협약서에 서명하고 있다.[사진=사진공동취재단]

박 지사는 "경남 첨단산업 발전을 위한 기업의 대규모 투자 결정을 환영한다"면서 "투자계획이 실제 성과로 이어지도록 지역 산·학·연·관 협력을 강화하겠다. 산학연관이 합동으로 실행 속도를 높여 기업 투자와 정부 전략을 뒷받침하겠다"고 말했다.

그러면서 "대통령이 남해안 우주항공산업벨트 구축을 위해 정부 차원의 총력 지원을 약속한 점"을 언급하며 "경남이 추진 중인 우주항공복합도시 조성과 우주항공산업진흥원 설립이 탄력을 받을 것으로 기대한다"고 전했다.

박 지사는 "정부가 구미-포항-대구-창원을 잇는 첨단로봇 초혁신 벨트를 중심으로 로봇산업을 집중 육성하겠다는 계획을 제시한 데 맞춰 경남을 '피지컬 AI 수도'로 자리매김시키겠다"고 강조했다.

이날 보고회에서 한화그룹은 창원에 국방 AI 데이터센터에 10조 원 이상, 위성·발사체 등 우주 관련 분야에 55조 원 등 대규모 투자를 포함한 계획을 발표했다. 현대자동차그룹은 창원 지역 자동차 열관리시스템과 미래 우주항공 분야에 42조 원을 투자하기로 했다.

삼성그룹은 휴머노이드 로봇 양산 라인 구축, 거제 삼성중공업에 최첨단 고부가가치선·해양 인프라 건조기지 조성에 10조 원 등 총 60조 원 투자를 계획하고 있다.

두산그룹은 소형모듈원전(SMR) 분야에 5조1000억 원을 투입해 세계 최초 SMR 전용 생산공장을 신축할 계획을 밝혔고, LG그룹은 프리미엄 가전 연구개발 분야에 9조4000억 원을 투자한다. SMR이 국가전략기술로 지정돼 세제 지원이 본격화될 경우 경남의 SMR 산업 전주기 육성체계는 한층 강화될 것으로 전망된다.

이를 기반으로 향후 SMR 특구 지정 논의에도 탄력이 붙을 것으로 도는 보고 있다.

도는 이번 보고회에서 발표된 기업 투자계획과 정부의 우주항공산업 육성전략이 신속히 이행되도록 산·학·연·관 협의체를 가동할 예정이다.

도는 협의체를 통해 사업 이행 상황을 점검하고 정부에 행·재정적 지원을 지속적으로 건의해 영남권 첨단산업 육성의 실행력을 높인다는 계획이다.

news2349@newspim.com