[인사] 한국예탁결제원

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 3일 본부장·부장·팀장 인사를 단행했다
- 경영관리본부 이승권 본부장 등 승진 인사가 이뤄졌다
- 전략·IT·예탁·데이터 부문 전보도 함께 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇본부장
<승진>
▲경영관리본부 본부장 이승권
<업무분장>
▲전략기획본부 본부장 백상태
▲IT기획본부 본부장 이상섭
▲IT구축본부 본부장 이승환
▲청산결제본부 본부장 최항진
▲글로벌본부 본부장 권의진
◇부장
<승진>
▲성장혁신실 실장 배종혁
▲정보보호부 부장 원유신
▲증권데이터부 부장 최극진
▲펀드업무부 부장 강경필
▲총무부 부장 안병욱
▲IT서비스2부 부장 이수천
<전보>
▲경영전략부 부장 김정태
▲인사부 부장 전일우
▲회계자금부 부장 최흥규
▲IT기획부 부장 조성국
▲IT인프라운영부 부장 안호주
▲차세대추진2실 수석전산역 손영일
▲토큰증권부 부장 이경미
▲대차담보부 부장 이기운
▲증권대행부 부장 박영란
▲지역서비스부 부장 박선혜
▲증권예탁부 부장 성보경
▲감사부 부장 이동성
◇팀장
<승진>
▲정보보호부 정보보호팀 팀장 윤지혜
▲IT서비스2부 대차담보서비스팀 팀장 박현정
▲채권등록부 단기사채ㆍ사채관리팀 팀장 양희원
▲대차담보부 Repo팀 팀장 한우찬
▲글로벌시장2부 미국시장결제팀 팀장 허주현
▲펀드업무부 펀드운용지원팀 팀장 신종원
▲청산결제부 주식결제팀 팀장 서정환(8.3.일자)
▲IT서비스2부 유통등록서비스팀 팀장 남규현
<전보>
▲경영전략부 전략기획팀 팀장 박종철
▲성장혁신실 선임조사역 조동우
▲성장혁신실 선임조사역 이호형
▲인사부 인사팀 팀장 백운도
▲총무부 시설개선팀 팀장 김윤성(8.3.일자)
▲IT기획부 IT기획팀 팀장 이병희
▲IT기획부 경영지원서비스팀 팀장 고희정
▲IT인프라운영부 미들웨어관리팀 팀장 박현욱
▲차세대추진2실 선임조사역(차세대2단계개발1) 강지훈
▲전자의결권부 전자주주총회개발팀 팀장 김화진
▲무위험지표금리 산출ㆍ공시 사무국 KOFR내부통제팀 팀장 이지언
▲증권대행부 대행업무2팀 팀장 이용준
▲증권데이터부 데이터사업팀 팀장 김상규
▲증권데이터부 증권데이터관리팀 팀장 김성보
▲증권데이터부 데이터기획팀 팀장 문향미
▲증권예탁부 증권관리팀 팀장 유석원
▲증권예탁부 상품관리팀 팀장 조정현
▲글로벌금융부 글로벌금융팀 팀장 정유선
▲인사부 선임조사역 이장순
▲인사부 선임조사역 조영빈
dconnect@newspim.com