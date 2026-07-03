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KT알파 쇼핑, 여름판 블프 연다…겨울 의류도 미리 할인

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  • KT알파 쇼핑이 3일 개국 14주년을 맞아
  • 31일까지 그랜드 14 페스타와 썸머 블프를 열고
  • 적립금·할인쿠폰·골드바 증정과 최대 70% 패션 할인전을 진행했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2만9900원부터 균일가 판매…르투아·밀레골프 등 패션 상품 집중 편성

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KT알파 쇼핑이 개국 14주년을 맞아 대규모 고객 감사 행사와 여름 패션 할인전을 동시에 진행한다.

KT알파 쇼핑은 오는 31일까지 상반기 최대 규모의 고객 혜택을 담은 '그랜드 14 페스타'를 연다고 3일 밝혔다. 본격적인 여름철을 맞아 시즌 상품과 역시즌 의류를 할인 판매하는 여름판 블랙프라이데이 행사 '썸머 블프'도 함께 진행한다.

KT알파 쇼핑이 개국 14주년을 맞아 고객 감사 이벤트와 함께 본격적인 여름을 맞아 패션 행사 '썸머 블프'를 진행한다. [사진=KT알파 쇼핑 제공]

그랜드 14 페스타 기간에는 개국 14주년 축하 댓글을 작성한 고객 전원에게 적립금 1000원을 지급한다. 매일 선착순 1000명에게는 14% 할인쿠폰을 제공하며, 행사 기간 상품을 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 14명에게 골드바 1g을 증정한다.

썸머 블프에서는 여름 의류와 함께 가격대가 높은 겨울철 상품을 미리 구매하려는 역시즌 수요를 공략한다. 행사 상품은 2만9900원부터 5만9900원까지 균일가 또는 방송 최저가로 판매하며, 시즌오프 상품은 최대 70% 할인한다.

KT알파 쇼핑의 프리미엄 여성 패션 자체브랜드인 '르투아'의 봄·여름 상품과 역시즌 의류도 특가로 선보인다. 르투아 스모킹 플리츠 블라우스 2종은 1만원대에 판매하며, 울 핸드메이드 코트와 패딩 베스트 2종, 인조 밍크 후드 롱코트, 초우즌 유럽산 양모 재킷 등 겨울 의류도 할인 판매한다.

냉감과 린넨 등 여름철 특화 소재를 활용한 의류 편성도 확대한다. 잭필드와 비버리힐즈폴로클럽, 란체티 등 패션 브랜드를 비롯해 밀레골프, 까스텔바작, 험머 등 골프·레포츠 상품을 폭넓게 선보일 계획이다.

계윤희 KT알파 쇼핑 T커머스사업2그룹장은 "개국 14주년을 맞아 고객 성원에 보답하기 위한 쇼핑 혜택과 썸머 블프를 준비했다"며 "겨울 인기 상품을 합리적인 가격에 미리 구매하는 기회와 여름철 의류를 함께 제공해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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