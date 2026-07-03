장기수 천안시장, 저연차 공무원들과 소통…"함께 성장하는 조직"

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 장기수 충남 천안시장이 민선 9기 출범 이후 첫 내부 소통 행보로 저연차 공무원들과 마주 앉았다.

천안시는 3일 중앙도서관 다목적홀에서 7~9급 저연차 공무원 34명이 참석한 가운데 장 시장과 함께하는 타운홀 미팅을 개최했다고 밝혔다.

장기수 천안시장이 3일 중앙도서관 다목적홀에서 저연차 공무원들과 타운홀 미팅을 개최하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=천안시] 2026.07.03 gyun507@newspim.com

행사는 사전에 직원들이 제출한 질문과 주제를 장 시장이 현장에서 즉석 추첨해 답변하는 방식으로 진행됐다. 기존 간담회 형식에서 벗어나 편안한 분위기 속에서 자유롭게 대화하는 데 초점을 맞췄다.

참석 직원들은 업무 과정에서 느끼는 고민과 조직문화, 시정 운영 방향 등에 대해 의견을 나눴다.

장기수 시장은 "저연차 직원들이 현장에서 느끼는 고민과 생각은 천안시 발전의 중요한 밑거름"이라며 "앞으로도 직원들과 꾸준히 소통하며 함께 성장하는 조직문화를 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편 장 시장은 타운홀 미팅에 앞서 시청 부서를 찾아 직원들과 인사를 나누고, 민선 9기 출범을 기념하는 기념식수를 식재했다.

gyun507@newspim.com