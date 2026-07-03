[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 3일

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[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

3일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲'자율주행·항공우주' 승부수…현대차, 영남에 42조 투자 ▲'벼랑끝' 홈플러스, 회생 폐지…2주내 2000억 못 구하면 파산 ▲이륜차 주정차 과태료 해외사례 보니…日 '5분 예외' 中 '전용존' ▲"한국축구 다시 일으킨다"…박지성·최휘영 뭉쳤다 ▲배재고, 6일 광주일고 찾아 사과…5·18묘지 참배 역사 교육도 등 다양한 기사가 있습니다.

3일자 투데이 ANDA 바로가기

'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.

연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.