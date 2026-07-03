고려아연, WEF 포럼서 핵심광물 공급망 안정화 강조

WEF 포럼서 자원순환 기술 활용 현황 발표

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연이 세계경제포럼(WEF) 주최 국제 포럼에서 자원순환을 통한 핵심광물 공급망 안정화의 중요성을 강조했다.

고려아연은 지난 6월29~30일 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 'WEF 산업경쟁력을 위한 탈탄소·순환성 포럼'에 참석했다. 이 포럼은 WEF와 글로벌녹색성장기구(GGGI)가 협력해 개최한 행사로, 아시아·태평양 지역 정부·국제기구·산업계·금융기관 주요 인사들이 산업의 탈탄소 전환과 순환경제, 핵심광물 공급망을 둘러싼 글로벌 협력 방안을 논의했다.

고려아연 김구회 ESG경영팀 담당은 29일 '국가경쟁력을 견인하는 산업 클러스터' 세션에 패널로 참석해 "산업 생태계의 전기화와 순환경제 전환이 가속화되는 상황에서 핵심광물 공급망 안정성이 국가경쟁력의 핵심기반"이라고 말했다. 그는 "고려아연은 아연·동·은·안티모니·인듐 등 핵심광물을 안정적으로 공급하고 있으며, 자원순환 기술로 이들을 회수·재활용하면서 공급망 안정성을 높이고 있다"고 덧붙였다.

6월29일 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 세계경제포럼(WEF) 산업경쟁력을 위한 탈탄소·순환성 포럼 '국가경쟁력을 견인하는 산업 클러스터' 세션에 김구회 고려아연 ESG경영팀 담당(패널 좌석 왼쪽 네번째)이 패널로 참석했다 [사진=고려아연]

고려아연은 도시광산에서 확보한 2차원료를 활용해 동·금·은·팔라듐 등 유가금속을 회수해왔다. 미국 자회사 페달포인트는 전자폐기물, 폐태양광패널, 폐인쇄회로기판(PCB) 등을 수거해 리사이클링하고 있다.

고려아연의 신성장 전략 '트로이카 드라이브'는 자원순환, 신재생에너지·그린수소, 2차전지 소재를 3대 축으로 설정했다. 호주 자회사 SMC는 2018년 약 124MW 규모의 태양광 발전소를 건설해 연간 사용 전력의 25%를 재생에너지로 공급하고 있다. 호주 자회사 아크에너지는 풍력 발전소와 태양광 발전·배터리 에너지 저장장치(BESS) 프로젝트를 추진 중이며, 재생에너지를 활용한 그린수소 생산 실증사업 'SunHQ'도 진행하고 있다.

고려아연 관계자는 "산업의 탈탄소 전환과 순환경제가 국가경쟁력과 공급망 안정화와 직결된 의제"라며 "자원순환 사업 역량과 청정에너지 프로젝트 투자를 지속 확대하겠다"고 말했다.

y2kid@newspim.com