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경기도 '2027년 안전환경 조성사업 및 지역안전지수 설명회' 개최

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  • 경기도가 3일 31개 시군과 안전환경 조성사업 예산·협력사항을 공유했다.
  • 경기도는 생활 속 위험요소 해소 위해 올해 87억 투입해 30개 시군에서 89개 안전시설 사업을 추진하고 있다.
  • 경기도는 지역안전지수 11년 연속 1등급을 달성했으며 시군과 협력해 생활밀착형 안전정책을 강화할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도민이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 안전사업

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 2027년 안전환경 조성사업의 계획 수립 단계부터 시군의 이해도를 높이고 지역안전지수 관련 사업 추진 시 필요한 예산확보와 관계기관 협력사항 등을 31개 시군과 공유했다. 

경기도는 3일 경기도인재개발원에서 31개 시군을 대상으로 '2027년 안전환경 조성사업 및 지역안전지수 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 안전환경 조성사업은 생활 속 위험요소를 해소하고 도민이 체감할 수 있는 안전한 생활환경을 조성하기 위한 사업이다. 경기도는 올해 87억 원을 투입해 30개 시군에서 89개 사업을 추진하고 있다. 주요 사업은 교통사고 예방시설, 보행환경 개선, 범죄예방 시설 등 소규모 안전시설 설치 중심으로 추진된다.

이날 설명회에서는 2027년 신규 사업 추진방향, 연간 추진일정, 사업 추진절차, 우수사례, 주요 부적합 사례 등을 안내했다. 또한 지역안전지수와 관련한 주요 산출지표와 개선사업 추진 시 유의사항도 함께 설명했다. 지역안전지수는 행정안전부가 지난 2015년부터 매년 교통사고, 화재, 범죄, 생활안전, 자살, 감염병 등 6개 분야에 대해 지방정부의 안전수준을 객관적으로 계량화해 공표하는 제도다.

경기도는 2015년부터 2025년까지 11년 연속 광역 지방정부 중 최다 1등급을 달성하며 전국 최고 수준의 안전역량을 인정받고 있다. 도는 앞으로도 지역안전지수 관련 사업과 실제 안전정책이 연계될 수 있도록 시군과 협력해 나갈 계획이다.

박근태 경기도 안전기획과장은 "안전환경 조성사업은 도민이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 안전사업이다"며 "도와 시군이 함께 실효성 있는 사업을 발굴해 도민의 일상을 든든하게 지키는 안전한 경기도를 만들어 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com

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