코스콤, 서울금융고 재학생 IT 실무교육 지원

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Flutter 기반 앱 개발 과정 운영

수료자 대상 취업 연계 기회 제공

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤이 미래 IT 인재 양성을 위해 서울금융고등학교 재학생을 대상으로 IT 교육 프로그램을 지원한다.

코스콤은 서울금융고등학교 재학생을 대상으로 IT 교육 프로그램을 지원한다고 3일 밝혔다. 이번 교육은 특성화고 학생들의 실무 역량 강화와 진로 설계를 지원하기 위해 마련됐다.

교육 과정은 크로스 플랫폼 앱 개발 실무를 주제로 운영된다. 세부 과정은 Flutter 기초, 사용자환경(UI) 개발, 앱 기능 구현, 앱 제작 실습 등 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심 내용으로 구성됐다.

[사진=코스콤]

교육은 대한상공회의소 서울기술교육센터에서 진행된다. 코스콤은 교육 수료자에게 취업 연계 기회도 제공할 예정이다.

코스콤은 2021년부터 IT 특성화고 학생들을 대상으로 교육 프로그램을 지원해왔다. 지원 분야는 보안, 네트워크, 웹 개발, 앱 개발 등이다.

올해까지 서울금융고등학교 재학생 112명이 코스콤 지원 교육에 참여했다. 코스콤은 해당 프로그램을 통해 학생들의 실무 역량 강화와 진로 설계를 지원하고 있다고 설명했다.

김명균 코스콤 상생협력팀장은 "앞으로도 산업 현장에서 요구하는 역량을 갖춘 미래 IT 인재를 양성할 수 있도록 다양한 교육 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com