부산 서민금융복합지원센터 개소…취약계층 지원 체계 강화

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BNK부산은행, 금융상담·책무조정 등 원스톱 서비스…5년간 4300억 원 부실채권 소각

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 금융취약계층 대상 복합지원 서비스를 본격 운영한다.

부산은행은 3일 부산 중구 부산데파트 1층에서 서민금융진흥원, 신용회복위원회와 함께 '부산 서민금융복합지원센터' 개소식을 열고 운영에 들어갔다고 밝혔다.

3일 오전 부산 중구 부산데파트 1층에서 열린 '부산 서민금융복합지원센터' 개소식[사진=BNK부산은행] 2026.07.03

개소식에는 빈대인 BNK금융그룹 회장과 김성주 부산은행장, 이억원 금융위원장, 전재수 부산시장, 김은경 서민금융진흥원장 겸 신용회복위원장, 박상진 산업은행 회장 등이 참석했다.

부산 서민금융복합지원센터는 금융위원회의 포용금융 정책에 따라 조성된 민·관 협력형 지역 밀착 지원시설이다. 금융상담과 정책서민금융 지원, 채무조정, 고용·복지 연계 상담을 한 곳에서 제공해 이용자의 이동 부담을 줄이도록 설계됐다.

부산은행은 센터 내 복합지원 영업소를 운영하며 정책서민금융 연계, 전용 금융상품 제공, 이동점포를 활용한 현장 지원 서비스를 추진한다. 보증서 발급과 대출 실행을 연계한 원스톱 지원 체계도 구축했다.

BNK금융그룹은 센터 개소를 계기로 취약계층 지원을 확대할 계획이다. 올해 부산은행과 경남은행, BNK캐피탈이 보유한 약 1500억 원 규모의 부실채권을 소각하고 향후 5년간 4300억 원 규모까지 단계적으로 확대할 방침이다.

빈대인 BNK금융그룹 회장은 "지역에서 생산적금융과 포용금융을 두 축으로 삼아 지역 금융 본연의 역할에 계속 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com