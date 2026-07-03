경찰, '삼전닉스 성과급 백지화' 가짜뉴스 내사 착수

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온라인 커뮤니티 등에 관련 글 확산

고용노동부·산업통상부, 강력 대응 예고

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 '성과급 협약 백지화 공문'을 보냈다는 허위정보와 관련해 경찰이 입건 전 조사(내사)에 착수했다.

경찰청 국가수사본부(국수본)는 3일 공지를 통해 "온라인 상에서 주요 반도체 회사 '성과급 백지화 공문설' 등 허위정보가 유포되고 있어 업무방해 등 혐의로 7개 계정에 대해 입건 전 조사에 착수했다"고 밝혔다.

서울 서대문구 경찰청 내 국가수사본부의 모습. [사진= 뉴스핌DB]

온라인 직장인 커뮤니티 등에는 정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 공문을 보내 기존 성과급 협약을 전면 재검토하게 했다는 글이 올라오고 있다. 게시글에는 '내년부터 정부 주도 초과이익 공유 정책에 맞춰 보상·배분 방식을 운영한다'는 내용도 담겼다.

고용노동부와 산업통상부는 공문을 보낸 사실이 없다고 반박하면서 수사기관 신고 등 강력 대응을 예고했다. 국수본은 온라인상에서 특정 목적을 갖고 허위정보를 유할 경우 명예훼손, 전기통신기본법, 업무방해 등으로 형사처벌 받을 수 있다고 경고했다.

krawjp@newspim.com