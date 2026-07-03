용산구, 민선9기 구정 슬로건·목표 공모…10일까지 접수

7월 말 최종 선정, 당선작 포상금 50만원

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 용산구는 민선9기 구정 비전과 핵심 가치를 담아낼 구정 슬로건과 구정 목표 공모를 실시한다고 3일 밝혔다. 공모는 민선9기 출범에 맞춰 용산의 비전과 구정 운영 방향을 새롭게 정립하기 위해 마련됐다.

공모 분야는 슬로건과 구정목표 두 가지다. 슬로건은 20자 미만으로 용산의 가치와 비전을 함축적으로 표현하면 된다. 구정목표는 ▲행정 ▲안전 ▲문화·관광 ▲지역경제 ▲복지·교육 등 5개 분야의 실천 방향을 제시하는 내용으로 작성할 수 있다.

용산구청 전경 [사진=용산구]

공모 기간은 오는 6일부터 10일 오후 6시까지 5일간이다. 용산 구정에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 응모는 용산구 누리집 내 '민선9기 용산구 구정비전 공모' 정보무늬(QR코드)를 통해 가능하다. 용산구청 기획예산담당관(녹사평대로 150, 8층)으로 우편 또는 방문 접수도 할 수 있다.

접수된 작품은 상징성, 창의성, 정합성, 활용성 등을 종합적으로 고려해 심사할 계획이다. 최종 선정 결과는 7월 말 발표할 예정이며, 당선작 제안자에게는 50만원의 포상금이 수여된다.

공모를 통해 선정된 슬로건과 구정목표는 민선9기 용산구의 정책 비전과 운영 방향을 대내외에 알리는 데 활용한다. 또 구정 전반의 정체성과 미래상을 보여주는 대표 문구로 사용될 예정이다.

김경대 용산구청장은 "민선9기 구정의 출발점에서 용산의 가치와 미래 비전을 담은 슬로건과 구정목표를 구민과 함께 만들고자 이번 공모를 마련했다"며 "참신한 생각(아이디어)과 다양한 의견이 담길 수 있도록 구민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.

kh99@newspim.com