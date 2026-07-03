6월 충남권, 평년보다 더웠지만 비는 적었다…장마도 6일 늦어

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 지난달 대전·세종·충남 지역은 평년보다 기온은 높고 강수량은 적었던 것으로 나타났다. 장마도 평년보다 늦게 시작했다.

3일 대전지방기상청이 발표한 '2026년 6월 충남권 기후특성'에 따르면 지난달 충남권 평균기온은 22.8도로 평년 21.8도보다 1.0도 높았다. 이는 1973년 이후 역대 5위 수준이다.

[부산=뉴스핌] 이건주 기자 = 초여름 날씨를 보이고 있는 28일 오후 부산광역시 해운대구 해운대해수욕장을 찾은 관광객들이 더위를 식히고 있다. 2026.05.28 kunjoo@newspim.com

6월 초와 중순에 따뜻한 공기가 유입되며 기온이 크게 올랐지만 폭염은 많지 않았다. 충남권 폭염일수는 0.2일로 평년 0.5일보다 적었고 열대야는 발생하지 않았다.

비도 평년보다 적었다. 지난달 충남권 강수량은 91.7㎜로 평년 147.6㎜의 62.1% 수준에 그쳤다. 강수일수도 6.3일로 평년 9.2일보다 2.9일 적었다.

다만 지난달 19~20일에는 64.1㎜의 비가 내려 6월 전체 강수량의 69.9%가 이틀 동안 집중됐다.

올해 장마는 이달 1일 시작돼 중부지방 평년 시작일인 6월 25일보다 6일 늦었다. 기상청은 바렌츠해∼북시베리아 부근 블로킹 발달로 우리나라 상층에 찬 기압골의 영향이 잦았고, 북태평양고기압의 확장이 늦어진 점을 원인으로 분석했다.

대전지방기상청 관계자는 "최근 기후변동성이 커지고 매년 다른 양상의 기후특성이 나타나고 있다"며 "남은 여름철 폭염과 열대야, 장마, 집중호우 등 위험기상에 대비할 수 있도록 감시를 강화하겠다"고 밝혔다.

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