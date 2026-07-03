손훈모 순천시장, 집중호우 대비 배수시설 안전 점검

AI 핵심 요약beta
- 순천시가 3일 장마 대비 배수시설·공사장을 점검했다.
- 손훈모 시장은 배수펌프장과 공사장 위험요인을 확인했다.
- 시는 재해우려지역 전수 점검으로 시민 안전을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 순천시가 장마철 자연재난 대비를 위해 배수시설과 공사장에 대한 현장 점검에 나섰다.
순천시는 손훈모 시장이 3일 장마와 집중호우에 대비해 관내 배수펌프장과 인근 공사장을 점검했다고 밝혔다.
이번 점검은 손 시장이 민선9기 1호 결재로 '여름철 자연재난 사전대비 및 대책'을 선택한 이후, 재난 대응을 시정 최우선 과제로 삼겠다는 방침에 따라 추진됐다.
손 시장은 배수펌프장 가동 상태와 배수문 관리, 비상전원 확보, 배수로 정비 상황 등을 점검했다. 이어 공사장에서는 토사 유출, 배수 불량, 가시설물 관리 상태 등 집중호우 시 위험요인을 중점 확인했다.
손훈모 시장은 "재난 대응은 현장에서 위험요인을 사전에 제거하는 데서 시작된다"며 "배수펌프장과 공사장, 하천, 급경사지 등 취약지역을 지속 점검해 시민 안전을 지키겠다"고 말했다.
시는 여름철 장마와 태풍 등에 대비해 재해우려지역 전수 점검을 실시하고, 인명피해 예방과 시민 불편 최소화를 위한 현장 중심 대응을 강화할 계획이다.
chadol999@newspim.com