손훈모 순천시장, 집중호우 대비 배수시설 안전 점검

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1호 결재 이어 배수펌프장·공사장 점검

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 순천시가 장마철 자연재난 대비를 위해 배수시설과 공사장에 대한 현장 점검에 나섰다.

순천시는 손훈모 시장이 3일 장마와 집중호우에 대비해 관내 배수펌프장과 인근 공사장을 점검했다고 밝혔다.

손훈모 순천시장이 3일 여름철 집중호우에 대비해 풍덕1배수펌프장을 점검하고 있다 [사진=순천시] 2026.07.03 chadol999@newspim.com

이번 점검은 손 시장이 민선9기 1호 결재로 '여름철 자연재난 사전대비 및 대책'을 선택한 이후, 재난 대응을 시정 최우선 과제로 삼겠다는 방침에 따라 추진됐다.

손 시장은 배수펌프장 가동 상태와 배수문 관리, 비상전원 확보, 배수로 정비 상황 등을 점검했다. 이어 공사장에서는 토사 유출, 배수 불량, 가시설물 관리 상태 등 집중호우 시 위험요인을 중점 확인했다.

손훈모 시장은 "재난 대응은 현장에서 위험요인을 사전에 제거하는 데서 시작된다"며 "배수펌프장과 공사장, 하천, 급경사지 등 취약지역을 지속 점검해 시민 안전을 지키겠다"고 말했다.

시는 여름철 장마와 태풍 등에 대비해 재해우려지역 전수 점검을 실시하고, 인명피해 예방과 시민 불편 최소화를 위한 현장 중심 대응을 강화할 계획이다.

chadol999@newspim.com