충남도, 국도 위험·병목 81곳 개선…2831억원 정부계획 반영 신청

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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 교통사고 위험이 높거나 상습 정체가 반복되는 도내 국도·위임 국도 81곳을 추려 2831억 원 규모의 개선 사업을 정부 계획에 반영해 달라고 건의한다.

충남도는 시군과 함께 발굴한 '국도 위험도로 및 병목지점 개선 사업'을 국토교통부가 수립하는 '국도 위험도로 및 병목지점 개선 8단계 기본계획(2028∼2032)'에 반영해 줄 것을 신청할 계획이라고 3일 밝혔다.

충남도청 전경 [사진=충남도]

도는 지난달 9일 15개 시군 관계자 회의를 열고 기본계획 반영 대상 사업을 논의했다. 회의에서는 도내 국도와 위임 국도 가운데 사고 위험이 높거나 병목 현상이 반복되는 구간을 점검하고, 국가 계획 반영을 위한 대응 전략을 공유했다.

이후 도와 시군은 지난달 30일까지 합동 수요 조사를 벌여 총 81곳, 2831억 원 규모의 개선 대상 사업을 발굴했다.

유형별로는 일반 국도 57곳 2338억 원, 위임 국도 24곳 493억 원 규모다. 주요 검토 대상은 선형이 불량한 도로, 차로가 좁은 구간, 차량 흐름이 막히는 교차로 등이다.

이번 발굴 규모는 지난해 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 변경계획 수요 조사 당시 신청한 52곳, 2375억 원보다 늘었다. 도는 정부 계획 반영 가능성을 높이기 위해 시군과 협의를 이어가며 대상 사업의 필요성과 시급성을 보완할 방침이다.

김성환 충남도 도로철도항공과장은 "국도와 위임 국도는 지역 간 이동과 물류를 담당하는 핵심 기반시설이자 도민 안전과 직결된 도로"라며 "정부 정책 방향에 적극 대응해 개선 사업이 국가 계획에 최대한 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com