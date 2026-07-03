이민근 안산시장, 파워혁신리더대상 행정대상 수상

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"핵심 사업을 지속적으로 추진해 누구나 살고 싶고 머물고 싶은 도시 만들 것"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 이민근 시장이 '2026 파워혁신리더대상' 행정대상 수상자로 선정됐다고 3일 밝혔다.

이민근 안산시장(가운데)이 2일 '2026 파워혁신리더대상 행정대상'을 수상한 후 관계부서와 기념촬영을 하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 '2026 파워혁신리더대상'은 대한뉴스와 시사매거진2580이 주최하고 글로벌뉴스통신과 코리아뉴스 혁신리더대상선정위원회가 주관하는 상이다. 이 상은 혁신적인 정책과 리더십으로 지역사회와 국가 발전에 기여한 지방자치단체장과 국회의원, 지방의원, 기관 및 기업인을 선정해 시상한다.

이번 수상은 민선8기 동안 추진한 시민 중심의 혁신행정과 미래 성장 기반 구축 성과를 인정받은 결과다.

안산시는 안산사이언스밸리 경제자유구역 지정, 반월·시화국가산업단지 혁신, 철도 지하화 추진, 노후계획도시 정비, 청년과 미래세대를 위한 교육 및 복지 확대 등 다양한 정책을 실행해 왔다. 이는 도시 경쟁력 강화와 시민 삶의 질 향상에 기여하고 있다.

특히 안산시는 시민과의 약속을 시정 운영의 최우선 가치로 삼고 현장 중심의 소통 행정을 강화했다고 강조했다. 공약 이행 및 생활밀착형 정책을 통해 시민이 체감하는 변화를 이끌어낸 점이 높이 평가됐다.

이민근 시장은 "이번 수상은 시민과 2000여 공직자들이 함께 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 시민과 함께 지속 가능한 안산 발전을 이루고, 일상에서 변화를 느낄 수 있도록 책임감 있게 시정을 운영해 나가겠다"고 전했다.

이 시장은 또한 "민선9기는 지난 4년간 세운 성장 기반을 바탕으로 안산의 미래를 완성하는 중요한 시기"라며 "경기경제자유구역을 중심으로 미래산업 육성과 도시공간 혁신 교통 및 복지 개선 등 핵심 사업을 지속적으로 추진해 누구나 살고 싶고 머물고 싶은 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com