전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[2026WC] '호날두 토너먼트 첫 골' 포르투갈, 크로아티아 2-1로 꺾고 16강 진출

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 호날두가 3일 크로아티아전서 첫 토너먼트 골을 넣었다.
  • 포르투갈은 하무스 결승골로 2-1 역전승을 거뒀다.
  • 포르투갈은 7일 스페인과 8강 진출을 다툰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 마침내 월드컵 토너먼트 첫 골을 터뜨렸고, 포르투갈은 극적인 역전승으로 16강 진출에 성공했다.

포르투갈은 3일(한국시간) 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 크로아티아를 2-1로 꺾었다. 후반 추가시간 교체 투입된 곤살루 하무스(AC밀란)의 헤더 결승골이 승부를 갈랐다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 포르투갈의 호날두가 3일 열린 크로아티아와의 월드컵 32강에서 PK로 동점골을 넣고 환호하고 있다. 2026.07.03 wcn05002@newspim.com

이로써 포르투갈은 오는 7일 미국 댈러스 스타디움에서 오스트리아를 3-0으로 꺾고 올라온 스페인과 8강 진출을 놓고 맞붙는다.

이번 경기는 두 축구 전설의 맞대결로도 관심을 모았다. 1985년생 동갑내기인 호날두와 루카 모드리치(AC밀란)가 월드컵 무대에서 마지막 우승 도전에 나섰지만 희비는 엇갈렸다. 호날두는 기쁨을 누린 반면, 이번 대회를 끝으로 은퇴가 유력한 모드리치는 월드컵 여정을 마감했다.

포르투갈은 경기 초반부터 브루노 페르난데스(맨체스터 유나이티드), 비티냐, 주앙 네베스(이상 파리 생제르맹)가 이끄는 중원을 앞세워 높은 점유율을 가져갔다. 하파엘 레앙(AC밀란)과 페드루 네투(첼시)를 활용한 측면 공격도 꾸준히 시도했지만, 크로아티아의 촘촘한 수비와 골키퍼 도미니크 리바코비치(디나모 자그레브)의 선방에 막혀 쉽게 골문을 열지 못했다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 포르투갈의 호날두가 3일 열린 크로아티아와의 월드컵 32강에서 PK로 동점골을 넣고 SIU 세리머니를 하고 있다. 2026.07.03 wcn05002@newspim.com

전반 3분 안테 부디미르(오사수나)의 슈팅으로 포문을 연 크로아티아는 수비에 무게를 두면서도 역습을 노렸다. 반면 포르투갈은 브루노 페르난데스와 레앙의 연이은 슈팅이 번번이 막히며 답답한 흐름을 이어갔다. 전반 32분에는 페르난데스의 크로스가 수비를 맞고 골문으로 향했지만 리바코비치가 침착하게 처리했다.

균형은 후반 들어 깨졌다. 크로아티아는 후반 8분 요시프 스타니시치(바이에른 뮌헨)의 크로스를 이반 페리시치(PSV 에인트호번)가 침착한 왼발 슈팅으로 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 기세를 탄 크로아티아는 3분 뒤 이고르 마타노비치(프라이부르크)가 골망을 흔들었지만 오프사이드가 선언돼 추가 득점은 무산됐다.

반격에 나선 포르투갈도 곧바로 기회를 만들었다. 후반 15분 호날두가 수비 뒷공간을 파고들어 골을 넣었지만 이 역시 오프사이드 판정으로 취소됐다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 포르투갈의 하무스가 3일 열린 크로아티아와의 월드컵 32강에서 역전골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.07.03 wcn05002@newspim.com

하지만 포르투갈은 흔들리지 않았다. 후반 23분 코너킥 상황에서 헤나투 베이가(비야레알)가 상대 수비의 반칙으로 넘어졌고, 비디오판독(VAR) 끝에 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 호날두는 침착하게 골문 중앙으로 차 넣으며 승부를 원점으로 돌렸다.

이 골은 호날두에게도 특별한 의미를 지녔다. 2006 독일 월드컵부터 이번 대회까지 6번째 월드컵에 출전한 그는 그동안 월드컵 토너먼트에서 단 한 골도 넣지 못했다. 이날 마침내 징크스를 깨며 자신의 월드컵 통산 11번째 골이자 첫 토너먼트 득점을 기록했다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 크로아티아의 모드리치가 3일 열린 포르투갈과의 월드컵 32강에서 역전패를 당하자 허탈해 하고 있다. 2026.07.03 wcn05002@newspim.com

동점 이후 경기는 더욱 치열해졌다. 크로아티아는 마테오 코바치치(맨체스터 시티)가 연속 중거리 슈팅으로 포르투갈 골문을 위협했다. 한 차례는 디오구 코스타(FC포르투) 골키퍼의 손끝을 스친 뒤 골대를 맞았고, 이어진 슈팅도 골키퍼 선방에 막혔다. 후반 35분 페타르 수치치(인터밀란)의 득점 역시 오프사이드 판정으로 무효가 되며 아쉬움을 삼켰다.

포르투갈은 승부수를 던졌다. 호날두를 벤치로 불러들이고 후벵 네베스(알 힐랄)를 투입해 중원 장악력을 높였다. 이 교체는 경기 막판 결정적인 효과를 가져왔다.

후반 추가시간 레앙이 왼쪽 측면에서 정확한 크로스를 올렸고, 교체 투입된 곤살루 하무스가 강력한 헤더로 연결해 극적인 역전 결승골을 터뜨렸다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 크로아티아의 모드리치와 포르투갈의 호날두가 3일 열린 월드컵 32강 경기 후 서로 포옹하고 있다. 2026.07.03 wcn05002@newspim.com

크로아티아도 끝까지 포기하지 않았다. 경기 종료 직전 요슈코 그바르디올(맨체스터 시티)가 극적인 동점골을 넣는 듯했지만, 비디오판독 결과 이전 장면에서 오프사이드가 확인되면서 득점은 인정되지 않았다.

결국 포르투갈은 극적인 역전승으로 16강행 티켓을 손에 넣었다. 월드컵 토너먼트 첫 골이라는 오랜 숙제를 해결한 호날두는 마지막 월드컵 우승 도전을 이어가게 됐고, 포르투갈은 우승 후보 스페인과 또 한 번의 빅매치를 앞두게 됐다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동