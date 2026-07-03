대전시교육청, 학생 악기 지원 확대…강사비도 지원

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 '학생 맞춤형 악기 지원 사업'을 확대 운영한다고 3일 밝혔다.

학생 맞춤형 악기 지원 사업은 학교별 수요와 학생의 특성을 반영해 악기 대여, 바이올린 강사비 및 악기 구입 지원 등 현장 맞춤형 교육을 제공하는 방식으로 추진된다.

대전시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB]

대전시교육청은 상반기에 현악기(양악·국악) 8종, 총 1194대를 54개교와 1개 기관에 대여했다. 바이올린을 대여한 26개교에는 별도의 강사비를 지원해 학생들이 전문적인 연주 지도를 받을 수 있도록 했다.

이에 더해 하반기에는 학교별 교육 여건과 학생 수요를 반영해 약 40개교에 악기 구입비를 추가 지원한다.

이와 더불어 학교에서 활용하지 않는 유휴 악기를 전수 조사해 필요한 학교로 이관·대여하는 등 '유휴 악기 관리전환 사업'을 새롭게 추진한다.

오석진 대전시교육감은 "음악 활동은 단순히 악기를 배우는 것을 넘어 학생들이 협력과 소통을 익히고 자신감을 키우는 소중한 성장 과정"이라며 "예술적 경험이 학생들의 인성 교육에도 긍정적인 영향을 미치는 만큼, 앞으로도 학생 누구나 예술을 일상 속에서 가깝게 누릴 수 있도록 학교 현장 중심의 예술 교육 지원을 점진적으로 확대해 나가겠다"고 강조했다.

nn0416@newspim.com