스마트워치 신고 위치 오류…세종소방, 카톡 단서로 골든타임 지켰다

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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 스마트워치 자동신고가 접수됐지만 위치정보 오차로 구조가 지연될 뻔한 상황에서 세종소방본부가 휴대전화 프로필 사진을 단서로 환자의 위치를 찾아냈다.

3일 세종소방본부에 따르면 지난달 30일 오후 8시쯤 세종시 연서면 한 주택에서 응급환자가 쓰러졌다는 스마트워치 자동 사고 신고가 119종합상황실에 접수됐다.

119종합상황실. [사진=세종소방본부] 2026.07.03 gyun507@newspim.com

문제는 위치였다. 신고 당시 기지국 위치 값과 스마트워치가 전송한 위·경도 좌표 사이에 오차가 발생하면서 환자의 정확한 주소를 즉시 특정하기 어려웠다. 환자와 직접 통화도 어려운 상황이어서 구조 지연이 우려됐다.

119종합상황실 근무자들은 추가 단서 확보에 나섰다. 이들은 환자의 휴대전화 번호를 카카오톡에 등록한 뒤 프로필 사진을 확인했고 사진에 반복적으로 등장한 한 상점의 상호를 찾아냈다.

상황실은 해당 상점에 곧바로 연락했다. 확인 결과 상점은 환자의 자녀가 운영하는 곳이었다. 상황실은 자녀로부터 환자의 실제 주소를 파악한 뒤 즉시 구급대를 현장으로 출동시켰다.

구급대가 도착했을 당시 환자는 주택 마당에 쓰러져 있었다. 구급대는 현장에서 응급처치를 실시한 뒤 환자를 병원으로 이송했다.

이번 구조는 웨어러블 기기 자동신고의 위치정보가 정확하지 않은 상황에서도 상황실 근무자들이 가능한 단서를 끝까지 추적해 골든타임을 지킨 사례로 평가된다.

세종소방본부 관계자는 "웨어러블 기기를 통한 자동 사고 신고가 늘고 있는 만큼 위치정보 오차 상황에도 신속하게 대응할 수 있는 방안을 계속 보완하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com