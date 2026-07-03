대전소방, 카톡으로 계약·회계 실무 지원한다

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 계약·회계 업무 담당 직원들의 실무 지원을 위해 온라인 상시 소통창구를 운영한다.

대전소방본부는 오는 6일부터 카카오톡 오픈채팅을 활용한 '계약·회계 소통방'을 본격 운영한다고 3일 밝혔다.

지난 5월 실시한 '찾아가는 계약·회계 컨설팅'에서 대전소방본부 계약·회계 담당자들이 실무교육을 받고 있다. [사진=대전소방본부] 2026.07.03 nn0416@newspim.com

이번 소통방은 지난 5월 진행한 '찾아가는 계약·회계 컨설팅'에서 현장 실무자들이 상시 질의와 정보 공유 창구 필요성을 제기한 데 따른 것이다.

소통방은 비밀번호 설정형 카카오톡 오픈채팅방으로 운영된다. 소방본부 계약·회계 담당자와 주요 사업부서 실무자 등이 참여한다.

대전소방본부는 회계재산과 소속 오대석 소방위와 한국지방재정공제회 유현승 전문가를 전담 멘토로 지정했다. 이들은 평일 업무시간 동안 계약 절차와 예산 집행 등 실무 질의에 답변하고 상담을 지원한다.

소통방에서는 실시간 질의응답을 비롯해 계약 관련 법령과 예산 집행 지침 개정 사항, 계약 서식과 매뉴얼, 감사 지적 사례와 예방 정보 등이 공유된다.

대전소방본부는 7월 중 참여 대상자 가입을 마무리하고 운영체계를 안정화할 계획이다. 이후 분기별로 주요 질의·답변과 우수 사례를 정리해 교육자료로 제작·배포하는 등 현장 환류체계도 마련한다.

홍석민 대전소방본부 소방행정과장은 "계약·회계 업무는 정확한 법령 해석과 실무 경험이 중요한 분야"라며 "직원들이 필요한 도움을 즉시 받을 수 있는 소통체계를 통해 업무 전문성을 높이고 투명한 계약·회계 행정이 정착되도록 하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com