이상천 제천시장, 재해예방 현장 점검…"시민 안전 최우선"

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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =이상천 제천시장이 민선 9기 취임과 동시에 시민 안전을 최우선으로 하는 현장 중심 행정에 나섰다.

3일 제천시에 따르면 이 시장은 전날 재해예방사업이 추진 중인 주요 현장을 방문해 자연재난 대비 상황을 점검하고 철저한 대응을 당부했다.

이상천 제천시장이 취임 후 두학지구 풍수해 사업현장을 점검하고 있다.[사진=제천시] 2026.07.03 choys2299@newspim.com

이번 현장점검은 본격적인 장마와 기록적인 폭염이 예상되는 가운데 자연재해로 인한 시민의 생명과 재산 피해를 예방하고, 재해예방사업 추진 상황과 현장 안전관리 실태를 확인하기 위해 마련됐다.

그는 두학지구 풍수해생활권 종합정비사업과 자작 재해위험개선지구 정비사업 현장을 차례로 찾아 사업 추진 현황을 보고받고 취약 요소를 점검했다.

이상천 시장은 "자연재해는 철저한 사전 대비가 최선의 대응"이라며 "모든 공직자와 현장 관계자들은 긴장의 끈을 놓지 말고 폭염과 집중호우에 신속하게 대응할 수 있도록 비상 대비태세를 유지해 달라"고 말했다.

choys2299@newspim.com