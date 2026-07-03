문가영, 판타지오 전속계약 체결…"든든한 파트너 될 것"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 문가영이 판타지오와 전속계약을 체결하며 새로운 출발에 나선다.

판타지오는 3일 "배우 문가영과 함께하게 됐다"며 문가영과 전속계약 소식을 밝혔다.

배우 문가영. [사진 = 뉴스핌DB]

2006년 영화 '스승의 은혜'로 데뷔한 문가영은 드라마 '여신강림', '사랑의 이해', '이로운 사기', '그놈은 흑염룡', '서초동' 등 다양한 작품에서 활약하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다. 아역 배우로 시작해 주연 배우로 성장한 그는 장르를 넘나드는 안정적인 연기력으로 꾸준한 사랑을 받아왔다.

지난해 12월 개봉한 영화 '만약에 우리'에서는 사랑과 이별, 청춘의 감정을 섬세하게 그려내며 호평을 받았고, '제62회 백상예술대상' 영화 부문 여우주연상을 수상하며 배우로서의 입지를 더욱 공고히 했다.

또한 2027년 방송 예정인 tvN 드라마 '고래별'에서 주인공 허수아 역 출연을 확정하며 차기작 준비에도 박차를 가하고 있다.

판타지오의 남궁견 회장은 "무한한 가능성을 가진 배우 문가영과 전속계약을 체결하게 되어 매우 기쁘다"라며 "문가영이 가진 다재다능한 역량과 매력이 다양한 분야에서 더욱 빛날 수 있도록, 든든한 파트너로서 아낌없이 지원할 예정"이라고 전했다.

한편 판타지오는 배우 백윤식, 김선호, 이성경, 옹성우, 이세영과 그룹 아스트로, 이창섭, 루네이트 등이 소속된 종합 엔터테인먼트사다.

moonddo00@newspim.com