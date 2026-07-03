박상준 부산 강서구청장, 취임 첫날부터 민생 집중…"구민 생활 우선"

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주요 사업장 21곳 방문…추진 방향 점검

구민 체감 성과 창출 위한 행정력 집중

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서구가 민선9기 출범과 함께 구청장 취임 초부터 관내 주요 개발·교통·생활 인프라 사업장을 잇달아 둘러보며 현안 점검에 나섰다.

부산 강서구는 박상준 구청장이 취임과 동시에 이틀간 관내 주요 사업장 21곳을 방문해 민선9기 구정 운영을 본격 시작했다고 3일 밝혔다.

박상준 부산 강서구청장(가운데)이 지난 1일 취임과 동시에 관내 주요 사업장 현장 방문을 통해 추진 상황을 점검하고 있다.[사진=부산 강서구] 2026.07.03

박 구청장은 민선9기 구정구호를 '변화의 시작, 함께 뛰는 강서'로 정하고 취임 초기부터 현장을 직접 찾아 주요 현안의 추진 상황을 확인하는 데 구정의 초점을 맞췄다.

현장 방문 일정은 취임일인 지난 1일부터 2일까지 이틀에 걸쳐 진행됐다. 박 구청장은 각 사업 현장에서 담당 부서와 사업 관계자의 보고를 받고 사업별 쟁점과 향후 추진 방향을 점검했다.

첫날에는 대저대교 물양장, EDC~공항로 도로 개설 예정지, 하단~녹산선, 장낙대교 공사 현장, 에코IC 신설 예정지 등을 찾아 광역 교통망 확충과 지역 간 연결성 강화와 관련된 주요 현안을 살폈다.

둘째 날에는 부전마산복선전철 강서금호역, 명지지구 부산진해사업단, 국민체육센터 공사 현장, 가칭 화전대교 사업 예정지, 멀티컴플렉스 건축 현장, 명지소각장과 신호하수처리장, 녹산산단~신호 연결도로 예정지, 강서공영차고지, 더현대 건축공사 현장, 에코델타시티 사업단, 서부산권복합산업단지 예정지, 강동공공주택지구, 연구개발특구 등 개발·교통·문화·생활 기반시설 전반을 폭넓게 점검했다.

강서구는 가덕도신공항, 부산신항, 에코델타시티, 명지국제신도시 등 대규모 개발사업과 연계해 도시 성장 기반을 마련해야 하는 중요한 시기를 맞고 있다.

이에 따라 박 구청장은 취임 직후부터 현장 중심 행정을 통해 사업 추진 속도를 높이고 구민 생활과 직접 연결되는 현안을 우선적으로 챙기겠다는 입장이다.

박상준 강서구청장은 "강서의 변화는 현장을 정확히 아는 것에서부터 시작된다"며 "책상 위 보고에 머물지 않고 직접 보고, 듣고, 확인하며 구민이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"고 말했다.

그러면서 "교통, 개발, 생활 인프라 등 강서구의 미래를 좌우할 핵심 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 관계 기관과 긴밀히 협력하겠다"며 "구민과 함께 뛰는 현장 중심 행정으로 민선9기 강서구정을 이끌겠다"고 강조했다.

강서구는 이번 현장 방문 결과를 토대로 사업별 추진 상황을 다시 점검하고 부서 간 협업과 관계 기관 협의를 강화해 주요 현안 사업이 속도감 있게 진행될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다.

news2349@newspim.com