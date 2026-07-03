한국수출입은행, 중소기업에 3000억원 '고환율 극복 상생대출' 신설

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환율 급등에 이중고통, 중소기업 이자부담 감경 목적

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')은 중소기업의 경영난을 지원하기 위해 총 3000억원 한도의 '고환율 극복 초저금리 상생대출'을 신설한다고 3일 발표했다.

[사진= 수출입은행]

이번 조치는 대외 불확실성에 따른 환율 급등으로 수입대금 결제와 유동성 부족 이중 고통을 겪고 있는 중소기업의 이자 부담을 덜어주기 위해 급히 마련됐다.

수은은 대출 금리를 '수은 조달원가' 수준으로 책정해 중소기업이 체감하는 금융 혜택을 극대화했다고 밝혔다. 그러나 타 금융기관 대환용 대출은 지원 대상에서 제외된다.

이번 긴급 지원은 중동 피해 등을 겪은 중소·중견기업을 대상으로 최대 2.2%포인트 우대금리를 제공하는 '위기대응 특별 프로그램'의 일환으로 시행된다. 수은은 이 프로그램의 지원 규모를 올해 기존 7조원에서 8조원으로 확대할 예정이다.

아울러, 환율 급변동에 따른 리스크 관리를 지원하기 위해 대출 통화를 원화에서 외화로, 외화에서 원화로 자유롭게 전환할 수 있는 '통화전환옵션'이 무상으로 제공된다.

수은 관계자는 "우수한 신용도를 바탕으로 중소기업 대출금리가 결정될 것"이라며 "금융비용 부담이 큰 기업에서 금리 인하 효과가 클 것"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 중소기업이 대외환경 변화에 흔들림 없이 성장할 수 있도록 든든한 금융 버팀목 역할을 계속할 것"이라고 강조했다.

dedanhi@newspim.com