한국수출입은행, 반도체기업 퓨리오사AI에 200억원 직접 투자

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수은 설립 이후 최초 벤처기업 직접 투자

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')이 30일 국내 인공지능(AI) 반도체 기업 퓨리오사AI에 200억원 규모의 직접투자를 단행했다고 밝혔다. 이는 수은 설립 이후 처음으로 진행된 벤처기업에 대한 직접 투자이다.

[사진= 수출입은행]

수은은 이번 투자를 통해 퓨리오사AI가 발행하는 상환전환우선주(RCPS)를 인수한다. RCPS는 투자자가 정해진 기간 내에 투자금을 상환받거나 보통주로 전환할 수 있는 우선주를 의미한다.

이 투자는 24일 시행된 한국수출입은행법 개정안에 따라 가능해졌다. 개정안에 따르면, 수은은 대출이나 보증과 연계하지 않고 직접 투자를 시행할 수 있게돼, 재무적 여력이 부족하여 기존 투자가 어려웠던 벤처기업에 대한 투자 기회를 확대했다.

또한, 간접투자의 범위도 기존 자본시장법의 집합투자기구뿐만 아니라 벤처투자법상 벤처투자조합과 여신전문금융업법상 신기술사업금융전문회사로 확대됐다. 나아가 직접 투자 시 지분 취득 한도(의결권 있는 주식의 15%) 초과가 가능해져, 수은은 유망 기업에 더욱 유연하게 투자할 수 있는 발판을 마련하게 됐다.

수은은 정부의 'AI 대전환(AX)' 정책을 뒷받침하기 위해 AI 가치사슬의 핵심 기업에 대한 투자를 확대해 왔으며, 이번 퓨리오사AI 직접 투자를 통해 AI 반도체와 클라우드 인프라 등 AX의 가치사슬 전반에 걸친 투자 포트폴리오를 완성하게 됐다. 앞서 수은은 올 상반기에 프로젝트 펀드를 통해 AI 반도체 기업 리벨리온과 클라우드 기업 메가존클라우드에도 각각 200억원의 간접 투자를 집행하였다.

백준호 퓨리오사AI 대표는 "이번 투자를 계기로 2세대 레니게이드의 글로벌 시장 진출과 차세대 AI 반도체 개발을 가속화할 수 있는 기반을 마련했다"라고 강조했다.

수은 관계자는 "수은법 및 시행령 개정에 따라 투자를 대외정책금융의 새로운 축으로 강화하고 있으며, AI 대전환 시기에 우리 기업이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 민간과 협력해 적극적인 투자에 나서겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com