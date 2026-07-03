고창군, 명품 숙박시설 직영...체류형 관광 활성화 기대

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한옥마을·글램핑·유스호스텔…관광객 2000만 시대 기반 강화

7~8월 갯벌SEA네마 12회 운영 등 여름휴가 관광 콘텐츠 확대

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 한옥마을, 글램핑, 유스호스텔 등 명품 숙박시설을 직영 운영하며 여름 휴가철 관광객 맞이에 나섰다고 3일 밝혔다.

고창군은 개방형 예약시스템을 통해 누구나 편리하게 숙박시설을 이용할 수 있도록 하고 다양한 이벤트와 프로모션을 마련해 체류형 관광 활성화와 관광객 2000만 시대 실현에 힘을 쏟고 있다.

고창읍성 한옥체험마을[사진=고창군]2026.07.03 gojongwin@newspim.com

최근 민간위탁 운영을 마친 고창읍성 한옥마을은 군 직영으로 전환돼 본격 운영에 들어갔다. 고창읍 동리로에 위치한 한옥마을은 11개 객실 규모로 가족 단위 여행객과 단체 방문객까지 폭넓게 이용할 수 있다.

고창갯벌 오토캠핑장 글램핑시설도 군 직영으로 전환해 9개 동 규모로 운영 중이다. 오는 7~8월에는 매주 토요일 해양치유 프로그램인 '갯벌SEA네마'를 모두 12회 운영해 관광객들에게 색다른 체험을 제공할 예정이다.

람사르운곡습지에 자리한 운곡습지유스호스텔과 선운산관광단지 내 선운산유스호스텔도 여름 휴가철을 맞아 이용 문의가 이어지고 있다.

고창군 관계자는 "체류형 관광을 더욱 활성화해 생활인구 유입과 소비 촉진으로 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com