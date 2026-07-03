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韩零售业加码争夺外国游客消费市场 个性化服务持续升级

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纽斯频通讯社首尔7月3日电 随着来韩外国游客持续增加，韩国零售企业围绕外国消费者展开的新一轮竞争不断升温。百货店、免税店、便利店及互联网平台企业纷纷推出更加便利的支付方式和个性化服务，以提升外国游客购物体验，进一步激发消费需求。

【插图=AI生成】

据业界3日消息，新世界免税店近日推出韩国零售业首个面向外国游客的信用卡分期付款服务。持有海外发行Visa信用卡的消费者无需下载安装应用程序或重新办理银行卡，即可直接使用原有信用卡选择分期付款。该服务目前率先在首尔明洞店面向越南游客提供，未来还将扩大适用国家范围，并推广至仁川国际机场店。

百货企业则着力完善跨境移动支付体系。乐天百货计划自今年9月起，与银联合作在韩国百货行业率先推出二维码（QR）支付及基于近场通信（NFC）的非接触式快捷支付服务。现代百货今年2月已与银联合作，在全国百货店及奥特莱斯门店推出面向中国游客的移动支付服务，并计划至明年1月为使用该服务支付的中国顾客提供最高12%的优惠。

受外国游客消费增长带动，今年1月至5月，乐天百货和新世界百货外国顾客销售额同比分别增长110%和137%；现代百货旗下"The Hyundai Seoul"外国顾客销售额同比增长129%。业内预计，今年韩国三大百货公司的外国顾客销售额均有望突破1万亿韩元。

便利店行业同样加快完善针对外国游客的服务。CU、GS25和7-Eleven已在外国游客较多的门店引入支付宝、微信支付等境外移动支付方式，并增加多语种服务、货币兑换服务以及游客喜爱的零食、方便面和特色商品。

数据显示，今年1月至5月，CU海外支付方式交易金额同比增长65.7%；GS25通过支付宝、微信支付等外国游客支付服务实现销售额同比增长78%；引入LINE Pay服务吸引台湾地区游客的7-Eleven，全国门店外国顾客销售额同比增长1.5倍。

互联网平台企业也持续完善外国游客服务。韩国互联网企业NAVER近期推出支持外国护照实名认证的新服务，使没有韩国手机号码的外国游客也可通过NAVER地图完成餐厅预约、点餐和支付等操作。（完） 

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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