한국타이어, 포뮬러 E 상하이 대회서 EV 타이어 기술력 선보인다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어가 공식 파트너로 참여하는 포뮬러 E 시즌 12 상하이 대회가 열린다. 한국타이어는 전기차 레이싱 타이어 '아이온 레이스'를 공급하며 글로벌 전동화 타이어 기술력을 선보인다.

포뮬러 E 시즌 11 한국 상하이 E-PRIX 경기 장면. [사진=한국타이어]

한국타이어앤테크놀로지는 4일부터 5일까지 중국 상하이 인터내셔널 서킷에서 '2026 상하이 E-PRIX'가 더블헤더 방식으로 개최된다고 3일 밝혔다. 이번 대회는 포뮬러 E 시즌 12의 12·13라운드다.

상하이 인터내셔널 서킷은 총 길이 3.051km 트랙에 12개 코너와 긴 고속 직선 구간을 갖췄다. 급가속과 급제동, 고속 코너링이 반복되는 만큼 타이어 접지력과 내열 성능, 조향 안정성이 경기력에 큰 영향을 미친다.

한국타이어는 이번 대회에도 포뮬러 E 공식 전기차 레이싱 타이어 아이온 레이스를 공급한다. 아이온 레이스는 최고속도 322km/h, 정지 상태에서 시속 100km까지 1.86초 만에 가속하는 GEN3 에보 레이싱 머신에 최적화된 타이어다.

한국타이어는 대회 기간 팬 빌리지에서 레이싱 시뮬레이터와 게임존 등 체험 프로그램도 운영한다. 전기차 전용 타이어 브랜드 아이온 제품군과 아이온 레이스도 전시할 예정이다.

한편 한국타이어는 중국 전기차 시장에서 아이온 브랜드를 앞세워 입지를 넓히고 있다. BYD 주요 전기차 모델에 제품을 공급하고 있으며, 덴자와 립모터, 세레스 등 현지 브랜드와도 파트너십을 확대하고 있다.

chanw@newspim.com