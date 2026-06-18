한국타이어, 런던-브라이튼 EV 랠리 후원

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전기차 전용 타이어 '아이온' 제품 전시

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 오는 20일 영국 런던에서 개최되는 '2026 런던-브라이튼 EV 랠리'의 공식 후원사로 참여한다고 18일 밝혔다.

6회째를 맞는 이 행사는 영국 최대 규모의 전기차 페스티벌이다. 런던 웨스트민스터에서 출발해 브라이튼 해안까지 약 100km 구간을 100여 대의 전기차가 최소 에너지 사용으로 완주하는 방식으로 진행된다.

한국타이어는 종착지인 브라이튼 해안가 'E-빌리지'에 부스를 열고 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온(iON)' 제품을 전시한다. 퍼포먼스 타이어 '아이온 에보', 겨울용 '아이온 아이셉트', 여름용 '아이온 GT', 올웨더 '아이온 플렉스클라이밋' 등을 선보인다.

2025년 영국 런던-브라이튼 EV 랠리 현장 [사진=한국타이어]

국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최고 전기차 레이싱 대회 'ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십'의 차세대 레이스카 'GEN3 에보'도 전시하며, 이 차량에 장착되는 '아이온 레이스' 타이어의 기술력을 소개한다.

한국타이어는 지난해에 이어 올해도 이 행사를 후원하며 유럽 전기차 시장 공략을 강화하고 있다. 행사 종료 후 열리는 시상식 및 애프터 파티에도 공식 스폰서로 참여해 글로벌 전기차 산업 관계자들과의 네트워킹을 진행한다.

y2kid@newspim.com