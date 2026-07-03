'더 스카웃' 우승자 이산, 이승철 40주년 전국투어 무대 오른다

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = ENA 성장형 음악 프로젝트 '더 스카웃 : 다시 태어나는 별' 최종 우승자 이산이 마스터 이승철과 한 무대에 선다.

이산은 우승자 특전으로 이승철의 데뷔 40주년 전국투어 콘서트 '더 보이스(THE VOICE)'에 합류해 전국 관객들과 만난다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더스카웃 이산. [사진=더스카웃 방송 화면 캡처] 2026.07.03 moonddo00@newspim.com.

이번 투어는 청주를 시작으로 부천, 화성, 춘천, 성남 등에서 진행되며, 하반기에는 광주, 대구, 창원, 서울, 인천, 부산, 대전 등 전국 주요 도시로 이어질 예정이다.

이산은 '더 스카웃'에서 R&B는 물론 레트로 감성의 곡과 트로트 무드까지 폭넓게 소화하며 뛰어난 보컬 실력을 인정받았다. 매 무대마다 한층 성장한 모습과 진정성 있는 무대로 시청자들의 호평을 이끌어내며 최종 우승을 차지했다.

특히 이번 콘서트 합류는 방송 우승 특전을 넘어, 자신의 성장을 이끌어준 마스터 이승철과 실제 공연 무대에 함께 오르는 뜻깊은 기회라는 점에서 의미를 더한다.

이산은 "가요계의 레전드 선배이자 저의 성장을 이끌어주신 마스터와 한 무대에서 관객들을 만날 수 있게 돼 영광"이라며 "방송 기간 동안 관심과 응원을 보내주신 시청자 여러분께 한층 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

이산은 이번 전국투어를 통해 라이브 무대를 선보이며 '더 스카웃' 우승자로서의 존재감을 이어갈 예정이다. 방송에서 입증한 가능성을 대형 공연장에서 어떻게 펼쳐낼지 기대가 모인다.

이산이 함께하는 이승철의 데뷔 40주년 전국투어 콘서트 '더 보이스'는 청주 공연을 시작으로 전국 주요 도시에서 순차적으로 개최된다.

moonddo00@newspim.com