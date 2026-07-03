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전재수 부산시장, '부산튜브' 통해 소통 혁신…시정 생중계·브이로그 공개

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  • 부산시가 3일 공식 유튜브 ‘부산튜브’를 민선9기 시정·시민 일상 밀착 소통 채널로 운영하겠다고 밝혔다.
  • 전재수 시장은 회의 생중계와 브이로그 등으로 시정 논의 과정을 투명 공개해 책임성과 시민 신뢰를 강화하겠다고 했다.
  • 부산튜브는 시정 생중계 외에 수상한 라이브·학교 종이 댄댄댄·정책 키즈 토크쇼 등 양방향 소통 콘텐츠를 확대해 온라인 행정 소통 채널로 발전시킬 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시민 알 권리 보장·시민 참여 유도…"투명한 행정·시민 신뢰 구축"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 시 공식 유튜브 채널 '부산튜브'를 민선 9기 시정 운영과 시민 일상에 밀착한 소통 창구로 활용한다.

시는 전재수 시장 취임과 함께 시 공식 유튜브 채널 '부산튜브'를 민선 9기 부산 시민과 호흡하는 소통 채널로 운영하겠다고 3일 밝혔다. 시는 주요 시정 회의와 정책 논의 과정을 생중계하고 시장의 일정과 현장을 담은 브이로그 등 다양한 형식의 영상 콘텐츠를 병행할 계획이다.

지난 2일 부산튜브를 통해 공개된 전재수 시장의 민선 9기 취임 첫날 일정과 비하인드 이야기를 담은 브이로그 '출근했습니다'[사진=부산시] 2026.07.03

첫 단계로 지난 1일 열린 민선 9기 첫 공식 일정인 '부산 민생 100일 비상조치 대책회의'를 부산튜브를 통해 실시간 중계했다. 이 회의는 고환율, 고유가, 내수 침체 장기화로 어려움을 겪는 시민과 소상공인 지원 대책을 점검하는 자리로 부산을 대표하는 경제인과 지역사회 주요 인사가 참석했다.

전 시장은 회의가 생중계되고 있음을 언급하며 앞으로 "시민 삶에 영향을 미치는 주요 결정의 논의 과정을 투명하게 공개해 공직자의 책임성을 높이고 행정에 대한 시민 신뢰를 강화하겠다"고 말했다.

시는 생중계 외에도 전재수 시장 취임 첫날 일정을 담은 브이로그 '출근했습니다'를 지난 2일 부산튜브에 공개했다. 영상에는 취임식을 생략하고 곧바로 업무에 들어간 하루 일정이 담겼다.

충렬사 성역 참배, 시청 집무실 첫 입장, 1호 결재, 민생 100일 비상조치 대책회의와 언론 브리핑 참석 등 취임 첫날 공식 일정의 비하인드가 소개된다. 여기에 부산진구 이동 노동자 지원 시설 '도담도담 서면 센터', 중구 '40계단 골목상권'을 직접 찾아 노동자와 소상공인 현장 의견을 듣는 외부 일정도 포함했다. 전 시장은 영상에서 민선 9기 첫 출근 소회를 밝히며 시민에게 첫 인사를 전했다.

부산튜브는 시정 생중계 외에도 시민 소통을 강화하기 위한 기획 콘텐츠를 운영 중이다. '학교 종이 댄댄댄'은 K-POP 댄스 크리에이터와 세대 간 소통을 결합한 온·오프라인 연계 웹 예능으로, 청소년의 진로 고민과 학업 일상을 랜덤 플레이 댄스를 매개로 풀어내는 형식이다. 청소년과 2030세대, K-POP을 즐기는 해외 팬을 주요 시청층으로 설정해 구독자층을 넓힌다는 구상이다.

'수상한 라이브'는 매주 수요일 오후 7시에 진행되는 실시간 양방향 소통 라이브 방송이다. 실제 시정 정책을 담당하는 주무관이 직접 출연해 사업 내용을 설명하고 실시간 시민 질문에 답변하는 방식으로 정책을 전달한다.

진행은 한상진 부산시 미디어 소통 홍보대사와 김규비 콘텐츠기획팀 주무관이 맡아 복잡한 정책을 일상 대화처럼 풀어주는 구성을 취했다.

또 다른 기획인 '정책 키즈 토크쇼'는 공급자 중심의 일방적 정보 전달에서 벗어나 시민 참여와 반응을 콘텐츠에 반영하는 반응형 소통 프로그램으로 준비되고 있다. 이 콘텐츠는 올해 하반기 공개를 목표로 하고 있다.

오미경 대변인은 "시 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계와 양방향 소통을 병행해 시민 알 권리를 보장하고 시민 참여를 유도하는 콘텐츠를 확대하겠다"면서 "이를 통해 다양한 방식으로 시민과의 접점을 넓히는 온라인 행정 소통 채널로 부산튜브를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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