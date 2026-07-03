OECD建议韩国扩大税基改革养老金 提高财政可持续性

纽斯频通讯社世宗7月3日电 经济合作与发展组织（OECD）2日发布《2026年韩国经济报告》，预计韩国2026年实际国内生产总值（GDP）增长率为2.6%，与今年6月发布的《经济展望》预测一致。

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报告认为，在半导体出口增长、居民消费复苏和财政支持带动下，韩国经济复苏势头有望延续，但建议韩国加快推进养老金改革、税制改革和结构性改革，以应对人口老龄化带来的财政压力。

OECD表示，今年韩国经济增长主要受居民消费回暖、财政支持政策以及半导体行业景气带动出口持续增长等因素支撑。不过，受地缘政治不确定性影响，企业投资短期内仍可能受到抑制，中东局势也是经济面临的主要下行风险之一。

报告认为，随着就业市场保持韧性以及财政支持持续发挥作用，韩国居民消费将逐步恢复。OECD同时指出，新一届政府发放消费券对提振居民消费起到了积极作用，但也扩大了财政赤字。

OECD预计，半导体出口仍将是韩国经济增长的重要动力，但随着出口对经济增长的贡献逐步减弱，2027年韩国经济增长率将放缓至1.9%。对于半导体出口增长带来的财政收入增加，OECD建议优先用于支持经济增长、偿还国家债务，并加大教育投入，培养适应新技术发展的高技能人才，同时设立未来产业投资基金。

物价方面，OECD预计韩国2026年消费者价格指数（CPI）上涨2.6%，能源价格上涨仍将是推动通胀的重要因素；随着能源价格涨势逐步放缓，2027年通胀率预计降至2.2%。

针对人口老龄化带来的财政压力，OECD建议韩国推进税制改革并指出，韩国现行增值税税率为10%，明显低于OECD平均水平19.3%，建议扩大税基，缩小简易征税制度和低价进口商品免税政策适用范围。

OECD还建议改革烟草税和酒税，提高烟草税水平，并将酒税改为按酒精含量征收。在房地产税方面，建议逐步由交易税转向持有税，并建立以市场价格为基础的房地产税制。数据显示，韩国房地产税收占GDP比重为3.0%，高于OECD平均水平1.6%；但房地产税收中持有税占比仅为29.4%，低于OECD平均的56%。

在养老金制度方面，OECD建议韩国进一步推进改革，到2035年将养老金领取年龄提高至68岁，并建立与预期寿命挂钩的自动调整机制。报告预计，若实施上述改革，到2060年韩国国内生产总值将比未改革情形高出1.9%。

OECD预计，随着人口老龄化加剧，韩国一般政府债务占GDP比重将由2025年的50.4%升至2026年的51.4%，2027年进一步升至52.3%，因此应尽早推进提高财政可持续性的结构性改革。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社