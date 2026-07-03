数据：韩国6月外汇储备增至4273.6亿美元

纽斯频通讯社首尔7月3日电 韩国银行（央行）3日发布的《2026年6月底外汇储备》显示，截至6月底，韩国外汇储备为4273.6亿美元，高于5月底的4269.9亿美元。

资料图。【图片=纽斯频通讯社】

韩国银行表示，尽管政府实施了包括与国民年金进行外汇互换在内的市场稳定措施，但受金融机构外币存款增加等因素影响，外汇储备仍较上月小幅增长。

按资产类别划分，截至6月底，韩国持有的国债、公司债等有价证券为3803.4亿美元，占外汇储备总额的89%，较上月减少3.3亿美元；存款为222.7亿美元，占5.2%，较上月增加9.2亿美元。

此外，特别提款权（SDR）为156.4亿美元，占3.7%；国际货币基金组织（IMF）储备头寸为43.1亿美元，占1%，分别较上月减少1.4亿美元和0.9亿美元。黄金储备按购入时账面价值计价，不反映市场价格变动，余额维持47.9亿美元，占1.1%，与上月持平。

韩国银行表示，6月份美元持续走强，欧元、英镑、日元和澳元等主要货币兑美元均出现贬值。衡量美元对六种主要货币汇率走势的美元指数（DXY）由上月的99.02升至101.11，涨幅为2.1%。

另据韩国银行援引数据，截至2026年5月底，韩国外汇储备规模为4270亿美元，继续位居全球第13位。中国以34422亿美元位居第一，日本以13059亿美元位列第二，瑞士以10767亿美元排名第三。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社