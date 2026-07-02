전재수 부산시장, 김상욱 울산시장과 교통 개선·문화 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 울산시는 2일 교류협력 강화 방안을 논의했다
- 양 도시는 교통 불편 해소와 대중교통 개선 실무협의를 추진했다
- 해변마라톤 공동 개최 등 문화협력과 부울경 경제권 구상을 밝혔다
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부울경 경제권역 통합 사업 발굴 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 울산시가 시민 생활권을 공유하는 현실을 바탕으로 교통과 문화 분야 협력 확대에 나섰다.
시는 전재수 시장이 2일 부산시청에서 김상욱 울산시장을 접견하고 부산·울산 간 교류 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다. 이날 만남에서는 부산과 울산이 이미 긴밀히 연결된 생활권이라는 데 공감대가 형성됐다.
양 도시는 먼저 두 지역을 오가며 출퇴근하는 시민들의 교통 불편을 줄이기 위해 관련 부서 간 실무협의를 추진하기로 했다. 부산·울산에 더해 양산시까지 포함한 대중교통 개선 방안도 함께 논의했다.
문화 분야에서는 부산 기장군에서 울산 울주군 서생면 나사리까지 해안을 따라 달리는 해변마라톤 공동 개최 방안을 검토했다. 해안 경관을 공유하는 지역 특성을 살려 공동 행사를 추진하자는 취지다.
양 시는 이날 논의한 내용을 바탕으로 조만간 구체적인 협의를 위한 실무 논의를 이어갈 계획이다.
전 시장은 "부산·울산·경남이 서울·수도권과 대등하게 경쟁할 수 있는 새로운 성장거점과 성장엔진을 만들어야 한다는 데 공감했다"며 "부울경을 하나의 경제권역으로 만들기 위해 공동으로 추진할 사업을 적극 발굴하는 등 협력 방향을 함께 모색해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com