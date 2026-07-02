인천 강화도 경제자유구역 지정 늦어져…정부 부처 협의 지연

AI 핵심 요약beta
- 인천경제자유구역청이 2일 강화 남단 경제자유구역 지정이 계획보다 지연되고 있다고 밝혔다.
- 행안부·기후에너지환경부와 재해·환경영향성 협의가 길어지며 산업부 경제자유구역위원회 심의 안건 상정이 무산됐다.
- 인천시와 인천경제청은 6.32㎢에 3조1000억원을 투입해 2035년까지 바이오·피지컬AI·복합관광 산업 중심 경제자유구역을 조성할 계획이다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 강화도 남단 일대 경제자유구역 지정이 당초 계획보다 늦어지고 있다.
2일 인천경제자유구역청에 따르면 당초 올해 상반기 끝날 것으로 예상되던 강화 경제자유구역 지정에 필요한 정부 관련 부처 협의가 길어지고 있다.
인천경제청은 행정안전부와 재해 영향성 관련 협의를 기후에너지환경부와는 전략환경영향평가 관련 협의를 진행하고 있다. 이 때문에 산업통상부가 최근 개최한 경제자유구역위원회에는 강화 남단 경제자유구역 지정 심의 안건이 상정조차 되지 못했다.
인천경제청은 늦어도 올해 6월에는 강화 경제자유구역 지정이 마무리 될 것으로 기대하고 있었다. 인천시와 인천경제청은 강화군 길상면·화도면 일원 6.32㎢에 2035년까지 약 3조1000억원을 투입해 바이오와 피지컬 AI, 복합관광 산업을 육성하는 경제자유구역 조성을 추진하고 있다.
인천경제청 관계자는 "관계 부처들과의 협의를 최대한 빨리 마무리 짓고 의견을 반영, 올해 말에는 경제자유구역위원회 안건으로 상정될 수 있도록 할 것이다"고 말했다.
hjk01@newspim.com